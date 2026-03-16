Конфликтът в Близкия изток – риск и за доставките в машиностроенето у нас

Българското машиностроене не се определя от контактите и взаимодействията с Близкия изток. Бизнес отношенията със страните от региона не са всеобхватни и не определят развитието на сектора като облик и възможности. Но със сигурност войната ще затрудни доставките, което ще повлияе отрицателно на сектора. Това каза, председател на УС на Българска браншова камара по машиностроене, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Има компании, които работят с Близкия изток, но те не са много. Затова информацията достига до нас бавно. Вносът все още не е спрян тотално, но тенденциите не са добри. Според събеседника в един момент не е изключено вносът да спре тотално.

"Значителна част от компонентите, нужни за машиностроенето, преминават през Близкия изток, за да стигнат до България. Естествено, че тази война ще затрудни доставките, което ще повлияе отрицателно на сектора", каза Ненов.

Той допълни, че машиностроенето се стреми да навлезе навсякъде, където е възможно. Що се отнася до отбранителната промишленост, производството на боеприпаси е изцяло в сферата на дейност на машиностроенето.

Немалко български фирми са комуникирали директно и са изразили желание да произвеждат елементи за големите оръжейни заводи в България. Десетки фирми се преориентираха към производство на отделни елементи за военните заводи, каза гостът.

Според него не е стратегически добро решение производството да се ориентира приоритетно към отбранителната промишленост. „Машиностроенето е гръбнакът на цялата индустрия и ако рязко се прекратят други видове производство, това ще засегне цялата сфера“, отбеляза Ненов.

Машиностроенето в България има сериозен дял, а в последните години дава 10% от БВП на страната в областта на индустрията. През последните две-три години се наблюдава непрекъснат спад в обема на продажби и износ. Причинета е общата криза, допълни Ненов.

