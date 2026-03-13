Как войната срещу Иран разтърсва световния бизнес

Войната, водена от САЩ и Израел срещу Иран, предизвиква сътресения за бизнеса в целия свят, като повишава цените на енергията, блокира доставки на ключови суровини и повдига съмнения в надеждността на търговските маршрути, които са жизнено важни за потока на всевъзможни стоки - от храни до авточасти.

Ройтерс прави преглед на основните нарушения в бизнес дейностите, наблюдавани досега.

Хаос в пътуванията

Войната доведе до хиляди отменени полети, промени в маршрутите и разписанията на авиокомпаниите по целия свят. Голяма част от въздушното пространство на Близкия изток, включително това на Катар, е затворена заради опасността от ракети и дронове.

Последиците хвърлиха световната авиация в най-тежката криза от началото на пандемията от COVID-19, парализирайки дейността на международното летище в Дубай - най-натовареният транспортен възел за пътнически превози в света, и оказа натиск върху други регионални транспортни хъбове, които са ключови транзитни точки за дълги пътувания.

Частните самолети се превърнаха в алтернатива за блокирани пътници, опитващи се да напуснат района на Персийския залив, докато други се впуснаха в дълги пътувания през пустинята до Рияд, Саудитска Арабия, с надеждата да могат оттам да отлетят към домовете си.

Конфликтът наруши и корабоплаването през Ормузкия проток - ключов коридор за износ на петрол, което доведе до скок в цените на самолетното гориво, а това от своя страна повиши цените на билетите по някои маршрути и подхрани опасенията от по-широк срив в търсенето на пътувания.

Силно засегнати са и въздушните превози на товари, при които времето за транспорт има решаващо значение. Превозите на товари, вариращи от пресни продукти до части за самолети, са силно затруднени, тъй като конфликтът в Близкия изток ограничава капацитета за товарни превози и повишава цените.

Авиокомпании

Затварянето на въздушното пространство в района на Персийския залив бързо се отрази върху мрежите на авиокомпании и се отрази негативно на акциите на сектора.



Цените на полетите между Азия и Европа се повишиха, някои авиокомпании, включително Wizz Air и Lufthansa промениха маршрутите си, а Ryanair отчете скок в търсенето на полети на кратки разстояния.

Цените на самолетното гориво, вторият по големина разход за превозвачите след труда, се удвоиха от началото на конфликта, което засили натиска върху превозвачите.

Дори авиокомпаниите, които използват хеджиращи договори, за да се предпазят от внезапни скокове в цените на петрола, бързо започнаха да увеличават тарифите, надбавките за гориво и да съкращават капацитета.

За пилотите войната в Иран прави небето още по-опасно заради риска от дронове.

Ограниченията за полети през въздушното пространство в Близкия изток на фона на войната в Иран нанесоха пореден удар на индийските авиокомпании, за които регионът е ключов коридор за полетите между Европа и САЩ, след като миналата година Пакистан забрани на индийските превозвачи достъп до въздушното си пространство.

Последиците за Дубай

Конфликтът постави под заплаха внимателно изградения имидж на Близкия изток като безопасно и луксозно място за почивка, след като през последните години в този образ бяха инвестирани милиарди. Туризмът носи на региона около 367 милиарда долара годишно.

Кризата също така разкри колко силно глобалният въздушен транспорт разчита на няколко летищни хъба, начело с Дубай, най-натовареното международно летище в света.

В Дубай и други големи центрове за търговия в Близкия изток миналата седмица много магазини бяха затворени или работеха с минимален персонал.

Отбранителна индустрия

САЩ използват срещу Иран широк спектър оръжейни системи, включително крилати ракети „Томахоук“, стелт изтребители и, за първи път в бойни условия, евтини еднократни дронове за атака с дизайн, наподобяващ иранския.

Пентагонът също така е използвал по време на атаката технологии с изкуствен интелект на Anthropic, включително инструмента Claude.

Миналата седмица Пентагонът определи стартъпа за изкуствен интелект като „риск за веригата на доставки“, забранявайки на правителствените подизпълнители да използват нейната технология в работата си за американската армия. Това последва продължил с месеци спор относно настояванията на компанията за предпазни механизми, които според министерството на отбраната са прекалено строги.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с ръководители на седем военни подизпълнители на 6 март, тъй като Пентагонът работи за попълване на запасите, изчерпани от американските удари срещу Иран и други неотдавнашни военни операции.

Метали с критично значение и суровини

Катарската металургична компания Qatalum започна да спира производствени дейности миналата седмица, а Aluminium Bahrain обяви, че е спряла доставките и е обявила форсмажор, тъй като не може да транспортира метала през Ормузкия проток. Регионът на Персийския залив осигурява около 8 процента от световните доставки на алуминий.

Цените на алуминия на Лондонската метална борса CMAL3 скочиха рязко след новината, а премиите на физическия пазар в Европа и САЩ достигнаха най-високите си нива от години.

На производителите на никел в Индонезия, които разчитат на Близкия изток за 75 процента от използваната от тях сяра, може да се наложи да намалят производството си, тъй като конфликтът все повече нарушава корабоплаването в Персийския залив.

Храни, бърза мода и луксозни стоки

Някои доставки на дрехи за големи търговци на облекло са блокирани на летища в Бангладеш и Индия, след като конфликтът засегна авиацията, съобщи Ройтерс миналата седмица.

Южна Азия е могъща част от производството на облекло и марките за бърза мода по целия свят разчитат на фабриките в Бангладеш, Индия и Пакистан за постоянен поток от нови тениски, рокли и дънки.

Кризата оказва допълнителен натиск върху луксозния сектор, който и без това се бореше да преодолее забавянето в търсенето, като сред най-засегнатите са групи като Richemont и Zegna.

Ресторанти и хотели в цяла Индия предупредиха за нарушения на дейността им и възможни фалити, тъй като войната в Иран ограничава доставките на газ за битови нужди, използван за готвене, което принуди властите да създадат комисия за разглеждане на исканията на сектора.

На пазара на бутилирана вода в Индия някои производители също повишават цените за дистрибуторите, тъй като прекъсванията в доставките, свързани с войната, засягат всичко – от пластмасовите бутилки до капачки, етикети и картонени кутии.

Поскъпването на петрола е увеличило цената на полимера, който се произвежда от суров петрол и е основен материал в производството на пластмасови бутилки.

Чипове и центрове за данни

Южнокорейски официални лица предупредиха, че продължителният конфликт може да наруши доставките на ключови материали за производството на полупроводници, доставяни от Близкия изток, включително хелий, който е от съществено значение за производството на чипове и няма подходящ заместител.

Ударите с дронове, които повредиха някои от центровете за данни на Amazon в Обединените арабски емирства и Бахрейн, повдигнаха въпроси относно технологичните вериги за доставки и темпото на разширяване на големите технологични компании в региона.

Банки

Банките Citigroup и Standard Chartered са наредили служителите си в Дубай да работят от вкъщи, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници.

Британската HSBC е затворила всички свои клонове в Катар до второ нареждане, според съобщение до клиентите, като посочва, че мярката е с цел "да се гарантира безопасността на служителите и клиентите".

(БТА)