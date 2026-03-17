Мицотакис отхвърли възможността ЕС да участва във военни операции край Иран

Гърция и Европа няма да участват в никакви военни операции близо до Иран. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска съюзниците да изпратят кораби, за да помогнат за подновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

„Простият отговор е не, Гърция няма да участва в никаква операция около театъра на текущите операции“, каза той на събитие на Bloomberg в Атина във вторник. „Съмнявам се, че в момента има голям европейски апетит за подобна мисия“, допълни още той.

Тръмп наскоро заяви, че европейските и азиатските страни трябва да изпратят кораби, за да помогнат за повторното отваряне на Ормузкия проток, който е ефективно затворен за петролни танкери от началото на американско-израелските атаки срещу Иран. Но масово съюзническите държави отклониха предложенията на президента.

Вместо това Мицотакис каза, че европейските лидери трябва да се справят с последиците от войната върху континента, като например високите цени на енергоносителите. Лидерите на ЕС ще се съберат в Брюксел в четвъртък, за да обмислят краткосрочни мерки за намаляване на цените на електроенергията.

„Мисля, че Европа няма да бъде въвлечена военно, но Европа със сигурност трябва да се съсредоточи върху икономическите последици от кризата“, каза Мицотакис.

Конфликтът с Иран до голяма степен спря търговията през Ормузкия проток, жизненоважен морски воден път, през който преминава една пета от световното производство на петрол, заедно с множество други стоки. Цените на петрола надхвърлиха 100 долара за барел и правителствата са загрижени, че блокадата може да затрудни икономиките, да подхрани инфлацията и дори да наруши производството на храни.

Мицотакис настоя европейците да се съсредоточат върху икономиката и отбраната си и да не се въвличат в никоя от мисиите на Тръмп в Иран, докато войната продължава.

„Освен ако няма одобрена от Европа мисия, Гърция няма да участва самостоятелно“, каза той. „И мисля, че вероятността за такава мисия в момента е много ниска“, посочи той.

Един възможен ход, който ЕС обсъжда, бе дали да пренасочи военноморската мисия в Червено море „Аспидес“ към Ормузкия проток. Но външните министри на ЕС ясно заявиха в понеделник, че няма интерес от разширяване на мисията към пролива.

Мицотакис отбеляза, че до този момент Гърция е била почти единствена държава, предлагаща кораби за изпълнението на „Аспидес“. Мисията, каза той, „не е била изцяло подкрепена от много други европейски страни“.

Гръцкият лидер също така подкрепи идеята да не се променят директивите на мисията. „Аспидес“, каза той, е „ясно дефинирана географски и не се простира, повтарям, до Ормузкия проток и Персийския залив“, категоричен бе той.