ЕС предлага модела на зърнените коридори в Черно море и за Ормузкия проток

Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас е обсъдила вариант за отваряне на Ормузкия проток по подобие на инициативата за безопасно плаване в Черно море с генералния секретар на ООН Антониу Гутереш, пише Ройтерс. Според споразумението руски и украински товарни кораби, пренасящи основно зърнени храни, но и други стоки, включително торове, безпрепятствено преминават през Черно море. Инициативата е под егидата на ООН и продължава да работи, макар че руският президент Владимир Путин съобщи, че Москва се отказва от нея.

По-голямата част от пътя на украинските кораби минава през териториалните води на държави от НАТО - Румъния, България и Турция. Част от мерките за сигурност са морските дронове на Украйна.

Калас отбеляза още, че Ормузкия проток е ключов не само за петрола, но и за торове и други стоки, което може да предизвика и недостиг на хранителни продукти. Въпреки спептицизма на Гермаия ЕС също така обсъжда и изместване на мисията за морска сигурност "Аспидес", която в момента е фокусирана повече към Червено море, коментира още Кая Калас.

Помолен да коментира разговора с върховния представител говорител на ООН коментира, че организацията предпочита да работи "дискретно", защото залогът е твърде висок. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща съобщи преди дни, че е поканил Гутереш на срещата на европейските лидери, която ще се проведе на 19 март. На заседанието европейските лидери трябва да намерят и начин да осигурят заема от 90 млрд. евро, който вече беше одобрен, за Украйна.

Унгарският външен министър Петер Сийярто заяви, че позицията на Будапеща не се е променила и очакват подновяването на работата на петролопровода "Дружба", за да вдигнат ветото си. Унгария поиска още и премахването на митата на торове от Русия и Беларус, за да бъде успокоен пазарът.

Пред CNN украинският президент Володимир Зеленски сравни с рекет искането да бъде ремонтиран петролопроводът в замяна на заема, който вече беше одобрен от всички държави в ЕС. Тръбите бяха повредени от руски дронове в края на януари. Русия масирано атакува украинската енергийна система и в Украйна вече няма капацитет за преработка на петрол, както и се налага да внася електроенергия , защото почти всички мощности (без ядрените) за повредени, или напълно разрушени след масираните руски атаки през зимните месеци.

Част от целите на иранските дронове също са енергийни - Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщават за пожар в голямото газово поле "Шах" след удари с дронове. Малко по-рано беше обстрелван терминалът във Фуджейра, който е ключов за износа на петрол от емирствата на фона на блокадата в Ормуцкия проток. Част от работата на съоръжението е поднновена, посочва Bloomberg. Ирак също се оплака за атака по най-голямото петролно поле в света - "Маджнун", но без да дава повече подробности.