Тръмп предупреди за още удари срещу о. Харг и призова съюзниците да отблокират Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с още удари срещу иранския остров Харг, който е център за износ на петрол, и призова съюзниците да изпратят военни кораби, за да обезопасят Ормузкия проток – основен маршрут за доставките на енергоносители в света. Техеран, от своя страна, заяви, че ще засили реакцията си, пише Ройтерс.

Докато войната на САЩ и Израел срещу Иран навлиза в третата си седмица, Тръмп заяви пред NBC News, че ударите са „унищожили напълно“ голяма част от острова и предупреди, че ще последват още. „Може да ударим още няколко пъти, просто за забавление“, добави той.

Изказването на Тръмп бележи рязка ескалация. Преди това той заяви, че САЩ поразяват само военни обекти на остров Харг. То също така подкопава дипломатическите усилия. Администрацията му парира усиилята на съюзниците от Близкия изток да започнат преговори, съобщават трима източници пред Ройтерс.

Войната и енергийната криза вероятно ще продължат

Войната не показва признаци за близък край. Тръмп заяви, че Техеран е готов да сключи сделка за прекратяване на конфликта, но „условията все още не са достатъчно добри“.

Способността на Техеран да спира корабоплаването през Ормузкия проток, през който преминава една пета от петрола в света, създава труден проблем за САЩ и съюзниците им. Цените на енергоносителите нарастват, тъй като войната предизвиква най-голямото нарушаване на петролните доставки в историята, а енергийната криза вероятно ще продължи.

„Страните от света, които получават петрол през Ормузкия проток, трябва да се погрижат за преминаването, а ние ще помогнем – много!“, написа Тръмп в социалните мрежи в събота. „САЩ също така ще се координират с тези страни, така че всичко да става бързо, гладко и добре“, добави той.

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран ще реагира на всяко нападение на енергийните му обекти.

Иранските революционни гвардейци съобщиха в неделя, че са извършили удари с ракети и дронове срещу мишени в Израел и три американски бази в региона, като нарекоха атаките първи кръг от ответния удар за убитите работници в промишлени зони в Иран. Израелската армия заяви, че е прехванала ракети.

Саудитска Арабия е прехванала и унищожила десет дрона в Рияд и в източната част на страната, съобщи министерството на отбраната. Иранските гвардейци на Ислямската революция заявиха, че нямат връзка с атаката, съобщи полуофициалната информационна агенция Фарс.

Атака с дронове е нарушила дейността на голям енергиен център в Обединените арабски емирства в събота, а САЩ предупредиха американските граждани да напуснат Ирак.

Над 2000 души са загинали във войната, която Тръмп и израелският премиер Бенамян Нетаняху започнаха на 28 февруари, предимно в Иран, според съобщения на правителството и на държавните медии. Най-малко 15 души бяха убити при въздушен удар срещу завод за хладилници и печки в централния ирански град Исфахан, съобщи агенция Фарс в събота.

Никой за момента не откликва на исканията на Тръмп за Ормуз

Русия снабдява Иран с дронове „Шахед“, които той използва срещу САЩ и Израел, заяви укранският президент Володимир Зеленски пред CNN. Дроновете „Шахед“ се използват и в други атаки срещу страни в региона, въпреки че техните производители не винаги са ясни.

Нарушаването на петролните пазари вероятно няма да приключи скоро. Някои дейности по товарене на петрол бяха замразени в емирство Фуджейра в ОАЕ, световен център за презареждане на кораби, след атака с дронове, съобщиха браншови източници и търговци. По-късно стана ясно, че дейностите са възобновени. Фуджейра се намира в края на петролопровод, който позволява на ОАЕ да заобикаля Ормузкия проток. Емирството, което е разположено между Оманския залив и планината Хаджар, е основният износен терминал за петрола сорт Мурбан на ОАЕ, който се доставя по тръбопровод от производствените райони на Абу Даби. Заедно със съоръжението за съхранение Аднок пристанището има капацитет за над 70 млн. барела петрол и горива за търговци, които се нуждаят от бърз достъп до доставки, а пристанището служи и като център за предареждане на кораби.

В публикация в платформата си Truth Social Тръмп призова Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други страни да изпратят военни кораби в Ормузкия проток. Нито една от тези страни не е заявила до момента, че смята да го направи.

Такаюки Кобаяши, който отговаря за политиките в управляващата партия в Япония, не изключи подобна възможност, но заяви пред държавната телевизия NHK, че „правният праг е много висок“.

Според тълкуването от Япония на пацифистката ѝ следвоенна конституция тя може да изпраща армията си, ако оцеляването на страната е застрашено, но правителството трябва да използва закон за сигурността от 2015 г., който не е бил използван до момента.

Франция се стреми да създаде коалиция за обезопасяване на Ормузкия проток, след като положението със сигурността се стабилизира, а Великобритания обсъжда редица варианти със съюзниците, за да гарантира сигурността на корабоплаването, заявиха официални представители.

Иранският върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей, който замени убития си баща, заяви, че Ормузкият проток трябва да остане затворен.