Ударите по иранския о. Харг засилват опасенията за доставките на петрол от Залива

Американските удари по иранския о. Харг, откъдето се осъществява по-голямата част от износа на ирански петрол, пораждат опасения за разширяване прекъсването на доставките от региона. Това допълнително натоварва пазарите на петрол и газ, които са в смут заради войната в Близкия изток, започнала преди две седмици.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в публикация в профила си в неговата социална мрежа Truth Social, че американските сили са бомбардирали военни цели на остров Харг в Персийския залив, но са пощадили нефтената инфраструктура. Той предупреди иранските лидери, че незабавно ще преразгледа това решение, ако те нападнат кораби, преминаващи през Ормузкия проток, пише Bloomberg.

Иран заяви в отговор, че всеки удар по нефтената и енергийната инфраструктура ще доведе до атаки срещу свързани със САЩ енергийни съоръжения в региона.

Графика: Bloomberg

Въпреки че нито една от страните не съобщава за щети по енергийната инфраструктура, атаките увеличават рисковете пред износа на петрол от региона. Войната сериозно ограничи производството и затвори Ормузкия проток, през който през последните две седмици са преминавали почти само ирански кораби.

Най-голямото прекъсване на петролните доставки в историята

Международната агенция по енергетика заяви тази седмица, че войната вече е създала най-голямото прекъсване на доставките в историята на петролния пазар. Цените на суровия петрол се повишиха с над 40% през последните две седмици.

Иран е силно зависим от остров Харг, където се преработват около 9 от всеки 10 барела от износа на суров петрол на Иран. По-голямата част от тези барели се изпращат в Китай.

При спиране на ударите въздействието върху доставките на петрол може да бъде ограничено, ако товарните кейове, резервоарите за съхранение и тръбопроводите на острова останат непокътнати, според анализатори на JPMorgan Chase & Co. Това би оставило експортния капацитет на страната на около от 1,5 до 1,7 млн. барела дневно.

Това обаче повишава залозите в конфликт, който досега до голяма степен щадеше петролната инфраструктура в региона. Експортният терминал Рас Танура и преработвателният център Абкайк в Саудитска Арабия, както и петролният център Фуджейра в Обединените арабски емирства (ОАЕ), се разглеждат като „критични, силно уязвими енергийни възли“, казват анализаторите на JPMorgan.

Ако о. Харг бъде спрян от експлоатация, това бързо ще предизвика съкращения на производството нагоре по веригата и ще изложи на риск половината от производството на петрол на Иран, коментира по-рано JPMorgan.

„Иран е напълно победен“

Тръмп междувременно писа в профила си в Truth Social, че САЩ са унищожили всички военни цели на о. Харг, както и че „Иран е напълно победен“ и властите искат споразумение.

"Иран няма възможност да защити нищо, което искаме да атакуваме", посочва Тръмп в една от публикациите си. Той посочва, че ислямската република "никога няма да има ядрено оръжие или възможността да застрашава САЩ, Близкия изток и света".

"Медиите, които разпространяват неверни информации, не искат да съобщават за отличните резултати, постигнати от американската армия срещу Иран, който е напълно победен и иска да сключи споразумение“, посочва американският президент в друга публикация в социалната му платформа.

Той обаче предупреждава, че няма да приеме да преговаря с Техеран.

От Иран междувременно никой не излиза с позиция за преговори и споразумение, а с предупреждения за ответни атаки по свързани със САЩ петролни и енергийни съоръжения в Близкия изток, както и финансови институции и технологични компании.

„Всички петролни, икономически и енергийни съоръжения, принадлежащи на петролни компании в региона, които са частично собственост на САЩ или си сътрудничат със САЩ, ще бъдат незабавно унищожени и превърнати в пепел“, ако енергийните и икономическите активи на Иран бъдат засегнати, посочва се в публикация на полуофициалната информационна агенция Фарс, която цитира централното военно командване на ислямската република.

Евакуация и експлозии в Доха

Катарските власти са евакуирали някои райони на столицата Доха. В централния район Мушайреб някои жители са получили известия на мобилните си телефони да се евакуират незабавно към най-безопасното място. Някои райони са били отцепени от полиция.

Катарското министерство на отбраната съобщи също така, че е прехванало ракети. Ройтерс съобщава, че в Доха се чуват експлозии.

Иран е изстрелял отново ракети по Израел. Продължава и обстрелът от подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" от територията на Ливан, където израелските сили задълбочават операциите си.