Тръмп съобщи за масиран удар по жизненоважната петролна артерия на Иран - о. Харг

На 24 километра от брега на Иран в северните части на Персийския залив се намира коралов остров с дължина от едва 8 км, но често той е наричан сърцето на иранската петролна индустрия. За двете седмици война о. Харг остава незасегнат след ударите на САЩ и Израел, а като цяло опасенията са, че атака срещу този остров е много рискова и от геополитическа, и от икономическа гледна точка, пише CNBC.

В нощта срещу 14 март обаче американският президент Доналд Тръмп написа в своята социална мрежа Truth Social, че САЩ са нанесли въздушен удар по военни цели на острова и те са напълно унищожени. Той допълва, че "любезно" не е атакувана петролната инфраструктура, но това решение ще бъде преразгледано, ако Ормузкия проток не бъде отворен.

Харг е смятан за най-чувствителната цел за Иран, често наричан "жизненоважната петролна артерия" на страната, защото на него са разположени терминали, през които минава към 90% от износа на петрол. Капацитетът е 7 млн. барела на ден. Водите около него са дълбоки и позволяват навлизането на големи петролни танкери.

Военни анализатори казват, че именно този остров е разковничето за бърз край на войната в Близкия изток.Всеки опит за превземане обаче изисква сухопътна операция, която на този етап изглежда не е желана от американския президент. Атака вероятно ще повиши цената на петрола, която и без това надхвърли 100 долара за барел.

CNBC пише още,позовавайки се на военни анализатори, че операция за превземане на остров Харг ще изисква около 5000 войници в региона. Според източници на NBC News САЩ се готвят да изпратят допълнително 2500 морски пехотинци и 2500 моряци, както и още бойни кораби към Иран през следващите дни.

Тази информация напрегна допълнително пазарите и изпрати водещите индекси на Wall Street на червена територия, а петролните пазари не реагираха на отварянето на резервите на Международната агенция за енергетика (МАЕ) и позволението на САЩ за продажбата на руския петрол, който стои в от месеци в открити води.

Европа не поддържа облекчаването на руските санкции

"В момента има проблем с цените, не с количествата", коментира германският канцлер Фридрих Мерц по повод ситуацията на петролните пазари. Той критикува решението на САЩ да облекчат санкциите срещу руския петрол и поиска да узнае мотивите за него, добавя Sky News.

Неговата позиция се подкрепя и от другите лидери на големите европейски държави. Според британския премиер Киър Стармър натискът срещу Русия не трябва да отслабва и трябва да бъде ограничена възможността ѝ да поддържа враждебни държави. Ситуацията не оправдава премахването на санкциите, допълни още френският президет Еманюел Макрон.

По време на брифинг в Елисейския дворец заедно с украинският президент Володимир Зеленски Макрон отбеляза, че има уверението на САЩ, че разрешението за покупка на руски петрол е инцидентно и краткосрочно, позицията за санкции срещу Русия се запазва.

Самият Зеленски посочи, че от този ход Русия ще спечели 10 млрд. долара - пари, които ще отидат за дронове, летящи към Украйна, но също и към европейците и американците в базите в Близкия изток.

Нещо повече - при всички мерки, които предприе САЩ, цената на петрола затвори за втори пореденн ден над 100 долара за барел.

Според редица наблюдатели пазарите чакат отварянето на Ормузкия проток и ако операцията по Харг има успех, цената на петрола най-накрая може да тръгне надолу. Оценките на търговците след масирания удар по Харг обаче ще видим след уикенда.

Според CNN още преди удара през протока са преминали танкери, насочени към Китай. Турция, Саудитска Арабия и Оман, заедно с европейски държави, от които лидер е Франция, водят преговори за отварянето на протока. Катар се оттегли от процеса след поредица от атаки с дронове, посочва и Bloomberg.