Тръмп не иска украинския опит - САЩ знаят всичко за дроновете

САЩ не се нуждаят от украинските дронове, за да защитят базите си в Близкия изток, защото американските дронове са най-добрите в света, заяви в интервю за Fox News американският президент Доналд Тръмп.

САЩ и Израел започнаха атака срещу Иран в края на февруари, след като преговорите за прекратяване на ядрената програма на Техеран пропаднаха. Иран отговори с обстрели с ракети и дронове по съседните си страни. Под прицела попаднаха и американски военни бази и шестима американски военнослужещи загинаха след удар с дрон Shahed в един от ударите. Атакувани са и граждански обекти, включително луксозни хотели в Дубай, летища и друга инфраструктура. Дрон порази и завод за обезсоляване на водата в Бахрейн.

Украйна съобщи, че 11 държави от Близкия изток, Европа и САЩ са се обърнали за подкрепа и дори екипи от украински военни са в държави в региона, за да помогнат на местните военни да изградят защитата срещу дронове. Преди ден украинският президент Володимир Зеленски съобщи още, че ръководителят на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров е в Близкия изток и води преговори за продажба на технологии.

По време на брифниг в Париж днес (13 март) той допълни, че и други държави имат зенитни дронове, но Украйна притежава ноу хау как да изгражди цялостна система за защита. "Само дроновете не вършат работа", посочи още той.

Американският президент призна още, че вярва, че Русия "сигурно помага малко на Иран", но допълни, че и руския президент Владимир Путин вероятно си мисли, че САЩ помагат на Украйна.

Медийни публикации отбелязаха, че Русия споделя с Иран данни за американските бази, самолети и кораби в Близкия изток. Редица анализатори коментираха, че при това положение САЩ не трябва да премахват санкции срещу Москва. Представителят на Белия дом в преговорите с Иран, както и с Русия за войната в Украйна Стив Уиткоф каза пред CNBC, че въпросът трябва да бъде насочен към службите, но неговите партньори от Москва са му казали, че не споделят разузнавателна информация с Техеран. "Да се надяваме, че не го правят", допълни още той.

Пред Sky News британски военни обаче са катерични, че Иран видимо е сменил тактиката си и използва дроновете си, както руската армия - те летят ниско и много по-ефективно. Генерал-лейтенат Ник Пери, който е началник на съвместните операции на Великобритания коментира, че в действията на Иран се вижда "дългата ръка на Путин". Това мнение публично сподели и министърът на отбраната на Великобритания Джон Хили.

Украйна има най-голям опит с борбата с иранските дронове

Иран предаде на Русия своите дронове Shahed, както и лиценз за тяхното производство, и с тях Русия атакува от години ежедневно украинските градове каза по време на брифинг в Париж Володимир Зеленски. "Безспорно, имаме най-голям опит в борбата с тях", допълни още той.

Той обърна внимание, че отслабването на санкциите срещу руския петрол и само възможността да бъде продаден руския петрол, който се намира в танкерите в открито море, ще даде на Русия 10 млрд. долара приходи, които ще бъдат използвани за производството на дронове. "Имаме разузнавателни данни, които показват, че същите дронове се насочават и към съседните на Иран държави в Близкия изток, към европейците и американците, които се намират по базите там", допълни още той.

Зеленски също така отбеляза, че освен допълнителните пари, решението на Вашингтон подсилва позициите на Русия в мирните преговори с Украйна.

Европейските лидери не виждат основание да бъдат вдигани санкции, коментира френският президент Еманюел Макрон. Той увери, че Франция продължава подкрепата си за Украйна и ще направи всичко възможно да бъде премахнато ветото върху заема от 90 млрд. евро за Украйна, както и върху 20-ия санкционен пакет, в който са включени санкции срещу руския "сенчест флот" и отваряето на преговорните клъстери, право, което Украйна е постигнала с реформите, които извършва.

Макрон обърна внимание, че мярката на САЩ е краткосрочна - 30 дни, и касае само САЩ, а според разговорите, които е провел, санкциите като цяло не са под въпрос във Вашингтон.

Въпреки надеждите на Вашингтон, че големите количества петрол ще успокоят пазарите, цената на петрола остава над 101 долара за барел. Отражение няма нито след решението на Международната агенция за енергетика (МАЕ) да освободи рекордните 400 млн. барела петрол на пазарите, нито възможността да бъде купуван руски петрол.