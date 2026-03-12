„Невидимата ръка“ на Путин ръководи ударите на Иран срещу САЩ и Израел

Подкрепата на руското разузнаване по отношение на смъртоносния отговор на Иран срещу САЩ, Израел и съюзниците им от Персийския залив, както и опасенията, че Китай може също да помага на Техеран, демонстрират задълбочаване на връзките между противниците на САЩ, докато войната с Иран продължава да се разраства, пише Bloomberg.

Москва в момента предоставя на Иран различни форми на разузнавателна информация, включително сателитни изображения и тактики за насочване с дронове, в опит да помогне на Техеран да отвърне на удара на американските сили в региона, разкриват източници, запознати с американското и западното разузнаване.

Не е сигурно до каква степен разузнавателната информация, предоставяна на Иран, е ефективна и навременна и колко редовно Русия предоставя практическа информация, посочва един от източниците, пожелал анонимност. Но това отразява ключова връзка, подчертана от зависимостта на Русия от смъртоносните ирански дронове „Шахед“ във войната ѝ с Украйна.

„Никой няма да се изненада, ако повярва, че невидимата ръка на Путин стои зад някои от иранските тактики и потенциално и зад някои от техните възможности“, заяви министърът на отбраната на Великобритания Джон Хили по време на брифинг в Лондон. „Моделите на иранска атака носят белезите на начина, по който Русия атакува Украйна“, добави той.

Това е очаквано, „като се знае колко тясно се е разраствал този агресивен съюз през последните няколко години“.

Русия и Иран задълбочиха военното си сътрудничество през последните години, след като Москва се обърна към други геополитически врагове на САЩ, включително Техеран и Северна Корея, за подкрепа след глобалната си изолация заради инвазията си в Украйна през 2022 г. Сега има опасения, че Китай също може да предоставя някаква форма на подкрепа на Иран.

След брифинг относно Иран по-рано тази седмица, американският сенатор Ричард Блументал, демократ от Кънектикът, заяви, че Русия изглежда помага на Техеран „активно и интензивно, с разузнавателна информация и може би с други средства“ и добави, че „Китай може също да помага на Иран“.

Лю Пънгю, говорител на китайското посолство във Вашингтон, заяви, че „се противопоставя на безпочвените обвинения“ относно участието на Пекин. Той каза, че Китай играе „конструктивна роля за деескалация и възстановяване на мира“.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви в интервю за CNBC, че президентът на Русия Владимир Путин е отрекъл да е споделял информация с Техеран по време на разговор с Доналд Тръмп.

Путин обаче изрично изрази „непоколебима подкрепа за Техеран“ и поздрави Моджтаба Хаменей за това, че беше избран за нов върховен лидер на Иран, след като баща му беше убит в първите часове на бомбардировките на САЩ и Израел. Руският държавен глава също така обеща да остане надежден партньор на Ислямската република.

Москва редовно използва произведени в Иран дронове за атаки срещу украински градове и енергийна инфраструктура. Техеран предостави технологията на Русия, за да започне собствено масово производство на автономните летателни апарати.

В замяна на тази помощ, Русия споделя чувствителна военна информация от години - обмен, който се задълбочи през последните дни в светлината на конфликта на Иран със САЩ, Израел и страните от Персийския залив.

„Извлечените уроци се случваха през цялата война в Украйна, но последиците са тук и сега“, коментира Андреа Кендъл-Тейлър, бивш служител на американското разузнаване, сега работещ в Центъра за нова американска сигурност. „Виждаме как това се случва в реално време“, добавя тя.

Кендъл-Тейлър посочва тактиката на Иран за насочване към петролната инфраструктура като начин за нанасяне на максимални щети на противник, вероятно черпейки вдъхновение от конфликта на Русия в Украйна, било то пасивно или директно. Русия също така има опит в противодействието на произведени в САЩ оръжия, включително ракети „Патриот“ и тактически ракети земя-земя ATACMS, в Украйна.

Широката употреба на сравнително евтини дронове от Иран в конфликта притиска американските военни и съюзниците им от Персийския залив, принуждавайки ги да използват защитни системи, предназначени предимно за борба с по-модерни оръжия.

Трудно е за западните съюзници да преценят колко дронове притежава и произвежда Иран в сравнение с ракетите и ракетните установки, тъй като е много по-лесно да се създадат специални съоръжения, изтъква един източник. Ключът към способността на Иран да произвежда дронове е в това дали може да внася контрабандно двигатели.

Също така не е ясно как точно Китай би могъл да предоставя подкрепа на Иран, освен че е основен купувач на ирански петрол и помага за поддържането на неговата икономика. Пекин помогна на Русия косвено по време на инвазията ѝ в Украйна, включително с търговски компании, предоставящи сателитни изображения и ноу-хау за изграждане на дронове.

На въпрос дали Китай помага на Иран с информация за американските военни, говорител на китайското външно министерство, че „не е запознат с това, което споменахте“.

Републиканският сенатор Том Котън от Арканзас, председател на комисията по разузнаване, заяви пред Fox News, че не може да потвърди или отрече съобщенията за подкрепа на Иран от страна на Китай и Русия. Но той предупреди, че „Русия и Китай, ако предоставят каквато и да е помощ на Иран, си играят с огъня“.