Иран се извини, но продължи ударите и казва, че още не е извадил най-новите си ракети

Иран продължава с ударите по обекти в съседните си държави в началото на деветия ден от операцията на САЩ и Израел в Иран, пише Bloomberg. Обединените арабски емирства (ОАЕ), Кувейт, Саудитска Арабия и Бахрейн съобщават за отразени атаки, но и за поражения от дронове по международното летище в Кувейт и сграда на социалното осигуряване, както и за нови попадения в Дубай.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн отбелязва пожар в американска база след атака от Иран. Има щетити и по завод за обезсоляване на водата в Бахрейн, но засега водоснабдяването не е засегнато. В ОАЕ вече коментират, че са в състояние на война.

Саудитска Арабия отчете летящи над петролни полета дронове, както и над столицата Рияд и в близост до дипломатическия квартал, където се намира и американското посолство. През седмицата имаше серия от атаки по военни бази в страната.

Иран се извинява, но може да продължи така още месеци

Преди ден иранският президент Масуд Пезешкиан се извини на своите съседи и каза, че е наредил на военните да не извършват удари по държави, които не атакуват Иран. Въпреки това ударите не спират и секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, е категоричен, че или държавите от региона ще спрат да позволяват на САЩ да атакува Иран от своята територия, или Иран ще го направи, посочва още Bloomberg.

Според агенцията това може да е сигнал за разрив между властите в Техеран. Подобни са настроенията и сред най-близкото до президента Доналд Тръмп крило в Републикаската партия - операцията в Иран се критикува все по-явно дори и от дългогодишният съветник Стив Банън и блогъра Тъкър Карлсон. Опасенията, че войната в Иран ще се проточи, се подхранват и от министъра на отбраната Пийт Хегсет, който посочи, че "операцията едва сега започва", въпреки че Тръмп съобщи, че тя ще продължи около четири седмици, или по-малко.

В събота на път към Флорида той също така заяви, че се обмислят атаки по обекти и "групировки", които досега е са били цел на американските въздушни удари.

Иранските власти коментират пред местни медии, че страната може да издържи в това темпо още най-малко шест месеца. Иран все още не е използвал най-модерните далекобойни ракети.

Тръмп неглижира съобщенията, че Русия подкрепя Иран с разузнавателни данни

Доналд Тръмп неглижира информацията, че Русия предава на Иран разузнавателни данни за американски позиции в Близкия изток. Според публикации във Washington Post Москва споделя информация от своите сателити с Техеран, което противоречи на плановете за бързо "ослепяване" на Иран чрез удари по радари и други наблюдателни пунктове. Въпреки че американският президент смята, че такава информация не може да бъде използвана от иранската армия, има множество удари по американски военни цели в Близкия изток.

Ройтерс съобщава и за атаки с ракети "Катюша" по посолството на САЩ в Ирак.

Главният преговарящ на Белия дом с Иран и в Русия Стив Уиткоф пък съобщи, че е предал на Москва искането да бъде спряно споделянето на информация, която може да доведе до удари по американски позиции в Близкия изток.

Междувременно Washington Post съобщи, че има сателитни данни за натовареи два кораба с компоненти за балистични ракети от Китай за Иран.

Отражението върху петролните пазари

В петък петролните пазари затвориха с рязък ръст след заявленията на Тръмп, че очаква от Иран само безусловна капитулация. Положението се влошава и от съобщенията за намаляване на добива в Кувейт и в ОАЕ заради затворения Ормузки проток. Емираствата са третият по големина член по добив на петрол в ОПЕК.

"Очаквахме, че цените на петрола ще се повишат и те действително се повишиха", заяви Тръмп от борда на самолета, с който пътува за Флорида. Според него ситуацията ще се успокои много бързо.

Същевременно не спират и атаките на Израел и САЩ по обекти в Иран - има съобщения за горящи петролни съоръжения край Техеран. Според медийни публикации ситуацията в иранската столица е критично след попаденията.