Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е новият върховен лидер на Иран*

Иран е избрал новия си върховен лидер, но първоначално името му не беше съобщено. По-късно иранските държавни медии обявиха, че това е синът на убития при израелско-американски удар на 28 феруари 2026 г. предишен върховен лидер Али Хаменей - Моджтаба Хаменей.

Продължават и атаките на страната към съседите ѝ от Персийския залив, въпреки че вчера президентът на ислямската република Масуд Пезешкиян обеща ударите да престанат, освен ако не се осъществяват нападения над страната му от територията на съседите ѝ. Иран е ударил днес водоснабдителна станция в Бахрейн. Израел продължава с атаките на ключова инфраструктура в Иран, като бомбардира горивни депа в Техеран и заплашва електропреносната мрежа, пише Bloomberg.

„Името на Хаменей като лидер на Иран ще продължи“, казва членът на Асамблеята на експертите на Иран Хосейнали Ешкевари. Той добавя, че новият лидер е избран и скоро ще бъде обявен от официални лица. „С мнозинството от гласовете е избран човекът, който ще продължи пътя на имам Хомейни и пътя на мъченика имам Хаменей. Името на Хаменей ще продължи. Гласуването е проведено и ще бъде обявено скоро“, казва Ешкевари във видео, разпространено от иранските медии, цитирано от израелската медия Times of Israel.

Бившият върховен лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, беше убит в първия ден от американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари 2026 г. Синът му Моджтаба се смята за фаворит за негов наследник, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп го определи като „неприемлив“ и поиска думата при избора на следващия лидер на Иран.

Продължаващи атаки

Иранският удар срещу Бахрейн дойде, след като Техеран обвини САЩ, че са атакували една от инсталациите му за обезсоляване на вода, разположена на остров Кешм, припомня Bloomberg. Страните от Персийския залив разчитат на тези съоръжения за по-голямата част от прясната си питейна вода и продължителните атаки биха могли да утежнят въздействието на войната, която вече разтърси финансовите центрове в региона.

Президентът Масуд Пезешкиан заяви, че е инструктирал военните да не атакуват никоя държава, която не атакува ислямската република, и се извини на съседните страни. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че забележките се равняват на капитулация, но Техеран продължава с ударите.

„Когато врагът ни атакува от бази в региона, ние ще продължим да отговаряме“, коментира Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, по държавната телевизия в събота.

В неделя Пезешкиан обърна палачинката и заяви, че противниците на Иран са си направили „наивни заключения“ от по-ранните му забележки. По думите му, Техеран е „принуден“ да отговори на агресията, извършвана от други страни.

Въоръжените сили на Иран имат капацитета да поддържат поне шест месеца война с висока интензивност при сегашното темпо и ще започнат да използват по-модерни, рядко използвани ракети с голям обсег през следващите дни, съобщи държавната информационна агенция IRIB в неделя, като се позова на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Обединените арабски емирства (ОАЕ), които добиваха над 3,5 млн. барела на ден като трети по големина производител в ОПЕК през януари, започнаха да намаляват производството на петрол в офшорните си находища. Кувейт, петият по големина производител в ОПЕК, намали производството на суров петрол и дейността на рафинериите, като се позовава на „продължаващата агресия“ от страна на Иран.

В неделя израелските военни обявиха, че са ударили около 400 цели в западен и централен Иран през последния ден.

(Продължава на следващата страница)