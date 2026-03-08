IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Близкият кръг на Тръмп се съгласи с плановете му и не опита да го спре да воюва в Иран

Войната изтри едно от малкото постижения, които американският президент изтъкваше - намаляването на цената на бензина в САЩ

19:42 | 08.03.26 г. 1
Снимка: Bloomberg LP
Докато американският президент Доналд Тръмп обмисляше удар по Иран, близкото му обкръжение беше резервирано. Вицепремиерът Джей Ди Ванс, бивш морски пехотинец, имаше сериозни опасения, че това може да се превърне в непредсказуем конфликт, пише CNN.

Източници на медията отбелязват обаче, че като цяло най-близкият кръг около Тръмп е бил по-предпазлив, а призивите за операция в региона са идвали "отвън". Но Джей Ди Ванс е променил мнението си и се е застъпил за бърза и решителна атака срещу Техеран, за да бъдат сведени до минимум американските жертви.

Държавният секретар Марко Рубио е бил по-ангажиран с действията на САЩ във Венецуела и първоначално също е препоръчал предпазлив подход. Но той, както и Ванс, променя позициите си, след като вижда, че войната в Иран е неизбежна. Никой от близките до американския президент и не се опита да промени мнението му, а са се съгласили с него, дори и да са имали своите опасения.

Политически наблюдатели критикуват пред CNN този подход - в Белия дом Тръмп не предизвиква своите съветици да дебатират ситуцията и не създава "екип от съперници", казва Кърт Милс, ръководител на The American Conservative.

Според експертите едва сега започват да се готвят дългосрочни стратегии за войната, а всъщност крайната цел не е съвсем ясна. В Държавния департамент едва сега се извършва евакуация на американските граждани, а в Пентагона започнаха да изчисляват оръжейните запаси. Стигна се дотам, че да се търси подкрепа от Украйна - страна, разкъсвана от война вече пета година.

Всъщност The New York Times вижда доста прилики между действията на Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Украйна. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет дори почти дословно повтори думите на руския президент. "Ние не запчнахме тази война, но при президента Тръмп ще я довършим", каза той. Путин заяви за войната си в Украйна следното: "Ние не започахме т.нар. война в Украйна - напротив, ние ще я довършим".

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън и на Руската Дума Вячеслав Волошин по един и същи начин избягват да нарекат случващото се война, а залагат на "операция", като в руския случай е "специална военна операция" - формулировската на Путин, когато обяви началото на военните действия. 

Стъпка в неизвеството 

Броени месеци преди междинните избори за Конгреса ситуацията може да се окаже критична за политическото бъдеще както на Тръмп, така и на повече от близките около него, казват още анализаторите. А действията на американския президент се критикуват не само от демократите, но и в т.нар. MAGA -среди,споделящи досегашната политика за фокус върху вътрешните проблеми на САЩ.

Според публикация в Bloomberg ветерани от Виетнам са много критични към войната, която започна Тръмп в Иран. Те също отбелязват, че няма ясно формулирана цел и причини за нея. Дори напротив - мотивите се променят непрекъснато.

CNN отбелязва, че Ванс и Рубио се опитват да поставят по-лесно управляем набор от военни цели - унищожаване на оръжейната индустрия, елиминирането на възможностите за разработване на ядрена бомба. Те не желаят да се ангажират със смяна на властта, но в публикация в социалната мрежа Truth Social Доналд Тръмп направи заявка, че ще управлява и избора на новата власт в Иран.

Първоначално и американският президент призова иранците сами да изберат своя лидер, но може би е размислил. Това всъщност изглежда логично, защото не е ясно как в страната начело може да застане лидер, който да е добре настроен към САЩ.

Ефектът от войната вече се усеща в САЩ

А междувременно войната в Иран предизвика и ефект, който вече се усеща дори в САЩ - затварянето на Ормузкия проток повиши цената на петрола с 35% само за седмица. За американския сорт WTI това е рекорд, откакто излезе на пазара през 1983 година. Това отваря нови фронтове, пред които трябва да се изправи администрацията на Белия дом - министерствата на енергетиката и на финансите сега са заети да намерят начин за смекчаване на шока от ръста на цените.

Поскъпването на петрола увеличи цената на бензина в САЩ до най-високото ниво за последните две години, тоест "заличи" освновно постжение на Тръмп, което той изтъкваше при разговорите за икономиката. В опит да преодолеят кризата съветници на американския президент предложиха военни ескорти на танкерите в Ормузкия пролив и застраховки от правителството на САЩ. Пазарът обаче очевидно няма доверие на екипа в Белия дом и доколко САЩ могат да влияят на ситуацията, защото цените продължиха да се увеличават.

Последна актуализация: 19:42 | 08.03.26 г.
Доналд Тръмп кризата в Иран икономиката на САЩ
1
преди 7 часа
из мрежата циркулира един забавен клип от зората на тубата , едно шuмпанзе си играе с африкански революционери въоръжени до зъби , всичко е весело и лежерно , дадоха му един калашник , то свали предпазителя и започна да стреля напосоки ... всичко рязко придоби друго измерение ... :))) ... прилики с текущи събития са случайни !!
