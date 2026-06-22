Ключови данни за водещите икономики ще бъдат във фокуса на пазарите тази седмица

Започва поредна седмица, в която вниманието на инвеститорите ще бъде фокусирано най-вече върху крехкото примирие във войната на САЩ и Израел в Иран и причинения от конфликта ръст на енергийните цени. Те обаче ще очакват и ключови данни за водещите икономики, сред които са тези за производството в еврозоната през юни.

Ето какво ще движи пазарите през следващите дни.

Войната на Иран и цената на петрола

Цената на петрола се понижава в понеделник след появата на признаци за напредък в мирните преговори между САЩ и Иран. Те отново бяха застрашени, след като американският президент Доналд Тръмп отправи нови заплахи към азиатската държава. Към 10:15 ч. българско време фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 1,87% до 79,06 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,04% до 76,63 долара за барел.

Според съвместно изявление на Катар и Пакистан, които посредничат в преговорите в Швейцария, двете страни са се споразумели за пътна карта към окончателно споразумение в рамките на 60 дни, а техническите разговори ще продължат до края на седмицата.

Среща на високо равнище се проведе след подписания миналата седмица меморандум за разбирателство между двете страни. Споразумението беше поставено на изпитание през уикенда, след като Иран заяви, че е затворил Ормузкия проток, обвинявайки Израел в нарушаване на примирието в Ливан. Иранският външен министър Абас Арагчи написа в социалната мрежа X, че посредничеството в Швейцария е довело до значителен напредък за прекратяване на конфликта в Ливан.

Войната в Близкия изток ограничи доставките от регион, който осигурява около една трета от световното производство на петрол. През последните седмици цените на суровината се понижиха, макар да остават над нивата отпреди конфликта, след като световните рафинерии намериха временни алтернативни решения, а перспективата за край на войната засили оптимизма за бързо завръщане към нормалността.

Данните за Европа

Сред акцентите за Стария континент ще бъдат очакваните във вторник данни за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) през юни за секторите на производството и услугите както във водещите икономики на еврозоната, така и в целия регион.

В сряда германският институт Ifo ще публикува проучването си за бизнес климата в страната през този месец, след което се очаква изявление на гуверньора на Германската централна банка Йоахим Нагел.

Миналата седмица институтът понижи прогнозата си за икономическия растеж на страната за следващата година до 0,8% спрямо очакваните през март 1,2%, тъй като се очаква цените да останат високи въпреки предварителното споразумение за прекратяване на войната на САЩ и Израел в Иран. В същото време Ifo запази прогнозата си за растеж от 0,8% за тази година, подкрепена от експанзивната фискална политика и по-високите публични разходи за инфраструктура, климатична неутралност и отбрана.

В четвъртък германският институт GfK ще оповести изследването за потребителските нагласи за юли, давайки допълнителна информация за най-голямата икономика в еврозоната. В същия ден се очаква и докладът за брутния вътрешен продукт (БВП) на Испания през първото тримесечие на годината.

В петък инвеститорите ще получат поглед върху пазара на труда във Франция през май.

Икономиката на САЩ

Тази седмица пазарите ще очакват повече информация за предпочитания от Федералния резерв показател за инфлацията, което ще даде възможност на инвеститорите да преценят какви биха могли да бъдат следващите стъпки на централната банка по отношение на лихвените проценти.

Докладът за ценовия индекс на разходите за лично потребление (PCE) за май ще бъде публикуван в четвъртък. Централната банка на САЩ го смята за по-точна мярка за ценовите промени, тъй като използва проучвания сред бизнеса, а не сред потребителите, и обхваща по-широк набор от данни. През април показателят нарасна с 3,8% на годишна база - значително над целевото равнище от 2%, отбелязвайки най-голямото увеличение за последните три години.

Това ще бъде първият ключов инфлационен показател, публикуван след като представителите на Фед миналата седмица сигнализираха, че очакват основният лихвен процент на централната банка да бъде повишен средно с още 0,25 процентни пункта до 2027 г. От декември насам паричният орган не е променял политиката си.

Следващите дни могат да дадат и представа за състоянието на бума около изкуствения интелект (AI). Производителят на чипове за памет Micron Technology, чиито продукти се използват в центрове за данни за изкуствен интелект, ще публикува финансовите си резултати за последното тримесечие в сряда.

Акциите на компанията поскъпнаха рязко, тъй като инвеститорите са убедени, че разширяването на инфраструктурата за изкуствен интелект ще доведе до силно търсене на нейните продукти. Пазарната капитализация на Micron вече е достигнала 1 трлн. долара, а книжата ѝ са поскъпнали с над 800% от началото на годината до края на миналата седмица.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Що се отнася до Азиатско-Тихоокеанския регион, на фокус във вторник ще бъдат PMI данните за производството в Япония през този месец и докладът за инфлацията в Сингапур през май.

В четвъртък се очакват ключови данни за заетостта в Австралия през миналия месец, а в петък ще бъде оповестена информация за инфлацията в японската столица Токио през юни.