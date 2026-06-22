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Японският индекс Nikkei 225 за първи път премина границата от 72 хил. пункта

Бенчмаркът затвори с ръст от 1,55% до ниво от 72 353,96 пункта

11:32 | 22.06.26 г.
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион започнаха седмицата със смесени резултати, а японският индекс Nikkei 225 за първи път премина границата от 72 000 пункта. Бенчмаркът затвори с ръст от 1,55% до ниво от 72 353,96 пункта.

По-широкият показател Topix се покачи с 1,24% до 4095,05 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия изтри 0,14% до 8816,1 пункта.

Показателят Kospi в Южна Корея нарасна с 0,69% до ниво от 9114,55 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се повиши с 0,19% до ниво от 968,4 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 0,68% до 23 762,84 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай добави 2,39% до 5059,66 пункта.

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Последна актуализация: 11:32 | 22.06.26 г.
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