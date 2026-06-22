Петролът поевтинява след напредъка в мирните преговори между САЩ и Иран*

Цената на петрола се понижава в понеделник след появата на признаци за напредък в мирните преговори между САЩ и Иран. Те отново бяха застрашени, след като американският президент Доналд Тръмп отправи нови заплахи към азиатската държава, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 1,89% до 79,05 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,39% до 76,3 долара за барел.

Според съвместно изявление на Катар и Пакистан, които посредничат в преговорите в Швейцария, двете страни са се споразумели за пътна карта към окончателно споразумение в рамките на 60 дни, а техническите разговори ще продължат до края на седмицата.

Срещата на високо равнище се проведе след подписания миналата седмица меморандум за разбирателство между двете страни. Споразумението беше поставено на изпитание през уикенда, след като Иран заяви, че отново е затворил Ормузкия проток, обвинявайки Израел в нарушаване на примирието в Ливан. Иранският външен министър Абас Арагчи написа в социалната мрежа X, че посредничеството в Швейцария е довело до значителен напредък за прекратяване на конфликта в Ливан.

Преговорите започнаха нестабилно, след като ирански медии съобщиха, че Ислямската република е прекратила разговорите заради заплахата на Тръмп. Източници, запознати с процеса, обаче твърдят, че дискусиите са продължили до ранните часове на понеделник в Швейцария. Според високопоставен американски дипломат, участващ в разговорите, обсъжданите теми включват механизми за гарантиране на свободното корабоплаване през Ормузкия проток и начини за прилагане на примирието между Израел и „Хизбула“ в южната част на Ливан.

Войната в Близкия изток ограничи доставките от региона, който осигурява около една трета от световното производство на петрол. През последните седмици цените на суровината се понижиха, макар да остават над нивата отпреди конфликта, след като световните рафинерии намериха временни алтернативни решения, а перспективата за край на войната засили оптимизма за бързо завръщане към нормалността.

Въпреки твърденията на Иран, че отново е затворил Ормузкия проток, през уикенда през ключовия морски маршрут продължиха да преминават милиони барели петрол. Все пак главният изпълнителен директор на Chubb Ltd. Евън Грийнбърг заяви пред Fox News, че обстановката остава нестабилна въпреки усилията на САЩ да възстановят морските транспортни коридори.

„Смятаме, че пазарите са прекалено оптимистично настроени относно устойчивото възстановяване на петролните потоци от Близкия изток“, коментира Вивек Дар, анализатор в Commonwealth Bank of Australia. Според него несигурността около производството и готовността на корабите да се върнат в региона ще продължи да затруднява доставките.

Мирно споразумение би могло теоретично да освободи огромни количества петрол на пазар, където търсенето в момента е сравнително слабо, особено предвид спада в покупките от страна на Китай - най-големия вносител. Ако Ормузкият проток бъде напълно отворен, около 80 млн. барела суров петрол могат внезапно да се появят на пазара, което би създало риск от свръхпредлагане и натиск върху рафинериите.

Междувременно производителите от Персийския залив се подготвят да увеличат добива. Кувейт отмени форсмажорните мерки, а Abu Dhabi National Oil Co. е уведомила клиентите си да възобновят товаренето на петрол от терминалите в Персийския залив, като същевременно предлага количества суров петрол чрез поредица от търгове.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.