Украйна може да предложи на Близкия изток много повече от зенитни дронове

В средата на миналата седмица украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че официално САЩ са поискали "специфична подкрепа" за защита от иранските дронове Shahed в Близкия изток. Украйна от години се бори ежедневно с тези дронове, претъпрели и известна модификация от Русия, и има собствени разработки на евтини зенитни дронове - прехващачи, които стават все по-ефективни.

По време на брифинг в Киев с новия премиер на Нидерландия Роб Йетен на 8 март Зеленски обясни, че ще бъде предоставена експертиза и опита от борбата с дронове Shahed, както и ще бъдат пратени военни експерти в региона, които да допринесат за стабилността в Близкия изток.

С методите, които използват и които включват не само дронове, украинските Военно-въздушни сили (ВВС) се справят с почти 90% от изстреляните дронове към територията на страната. В борбата се включват още и мобилни групи, авиация и средства за радиоелектронно заглушаване.

Много от разработките бяха направени в спешен порядък след началото на войната, когато Украйна започна да изпитва недостиг на артилерийски снаряди и ракети, а дроновете прехващачи започнаха да се налагат, за да бъдат опазени дефицитните ракети за системите за ПВО. Повечето от производителите са частни компании, тръгнали от "гаражни стартъпи", но постигнали значителни резултати.

По данни на Европейската комисия (ЕК) през последните четири месеца Украйна е изразходвала към 700 ракети за Patriot и темповете притесняват Брюксел, защото има световен дефицит. Според украински военни анализатори количеството може да е леко завишено. Украинските ВВС съобщават, че за зимните месеци (от началото на декември 2025 година до края на февруари 2026 година) Украйна е била подложена на ударите на 738 ракети от различни видове, повече от 19 хил. дрона и 14,6 хил. управляеми авиационни бомби.

По данни на анализатори само в първите три дни на конфликта в Близкия изток Иран е изстрелял 645 ракети и към 2000 дрона към съседните си страни. Те от своя страна са използвали 800 ракети за Patriot, за да отразят атаките.

Евтини и ефективни

Дроновете са евтини (около 100 хил. долара), произвеждат се лесно - с достъпни материали и технологии (дори и Русия под санкции има възможност да получава части за дронове) и в голям брой. Те успяват да претоварват системите за ПВО и да нанесат достатъчно щети, макар че бойната им глава е по-малка от ракетните. Това са характеристики, които са особено търсени по време на продължителна война.

Унищожването на дрон с ракети за ПВО е прекалено скъпо - според оценки от документацията на Пентагона прехващачите за различните системи струват между 2 млн. и 12 млн. долара.

Това несъотвествие в разходите накара страните от Близкия изток да се огледат за алтернативи и в последните дни от офиса на украниския президент съобщават за интензивна дипломатическа работа и контакти на президента с лидерите на Обединените арабски емирства (ОАЕ), Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия и Кувейт. Според съобщенията основната тема на разговорите е безопасността в Близкия изток.

Зеленски коментира по време на брифинг в Киев, че е поръчал да бъде оценено какви са нуждите на защитниците на Украйна и какво може да бъде отделено за партньорите. Украйна ще изпрати свои експерти в региона, коментира още украинският президент в социалните мрежи.

САЩ, Украйна и страните от Близкия изток анализират системата Sky Fortress

Но Украйна може да предостави много повече от дронове прехващачи, смятат руски военни анализатори. Те обръщат внимание на съобщенията за работа на система, подобна на украинската сонара система Sky Fortress в Перскийския залив. Тя представлява мрежа от сонари, които улавят, разпознават и транслират звука от нисколетящи дронове (най-голямата трудност за радарите на ПВО). Чрез триангулация се засича местоположението на дроновете и координатите се предават на системите за ПВО.

В Украйна има повече от 10 хил. сонара, които регистрират движението на дроновете - Shahed са с много шумни двигатели, включително и летящите на височина 3-5 метра. Тези данни позволяват бързи маневри на мобилните групи, които унищожават част от дроновете. Тяхната ефективност обаче намаля, след като Русия започна да издига дроновете на голяма височина (до 5000 м) и да ги спуска към целите в последния момент. Така дроновете стават трудна мишена за тежките картечници, с които са оборудвани мобилните групи.

Тук в защита на небето обаче идват лекомоторни самолети и дроновете прехващачи, както и вероятно още много други похвати, които не са публични, за да се стигне до ефективност от почти 90%.

Изграждането на такава система в защита на Близкия изток обаче има сериозно предизвикателство - поставянето на датчици в морето. Опитът на руските оператори на дронове, които се насочват към Одеса, показва, че те използват именно ниски полети над морето, за да се крият от радарите, което означава, че подобна мрежа би била полезна за защитата от дроновете не само в Близкия изток, но и в Черно море.

Плаващи платформи за зенитни дронове

Украйна опитва и други разработки в защита на Одеса, които могат да помогнат и за Близкия изток. Украински разработчици показаха тестове с прехванати над морската повърхност дронове. Това се постига с поставени на морски дронове "Магура V" дронове прехващачи.

"Магура V" вече беше тествана като платформа за автономни ракетни установки, задвижвани от изкуствен интелект. В актива им има свалени три хеликоптера, което ограничава работата на руската авиация в Черно море. Морските дронове са част от защитата по море на Украйна и станаха причина Русия да премести базата на Черноморския флот от Крим в Новоросийск.

Други алтернативи на Patriot

Медии в Южна Корея съобщават, че Обединените арабски емирства (ОАЕ) са се обърнали към местните производители с искане за ускоряване на доставките на зенитните комплекси Cheongung II, които са били тествани по време на отразяването на иранските ракети през март. Според информацията обаче това не е възможно, а правителството в Сеул е предало 30 ракети от наличните в запасите а южнокорейската армия, за да бъдат защитени обекти в емирствата.

ОАЕ станаха първите клиенти, поръчали Cheongung II - според медийни публикации 10 батареи за сумата от 3,5 млрд. долара, или значително по-евтино от американските Patriot. Първите две батареи вече са разположени в емирствата. През 2024 година и Саудитска Арабия, която е един от най-близките съюзници на САЩ в региона, са поръчали от южнокорейските системи.