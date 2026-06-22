Властта се ангажира с мащабни промени за Природен парк „Витоша“

Държавата започва план за спасяване на Природен парк „Витоша“. Подготвя се нов план за управление на парка и законодателни промени за развитието му. Това стана ясно след разговори между три министерства, природозащитни организации и експерти за съдбата на Витоша.

Основните предизвикателства, които бяха откроени, са достъпът до планината, състоянието на транспортната инфраструктура, възстановяването на лифтовете като ключово условие за по-лесен и устойчив достъп до парка. За придвижването до високите части на планината няма да се разчита основно на автомобили и градски транспорт, които оказват негативно въздействие върху природната среда и допринасят за разрушаването на планината.

Регионалният министър Иван Шишков обяви, че е направена първа стъпка към цялостно решение на дългогодишните проблеми на Природен парк „Витоша“. По думите му проведената среща е само началото на по-широк процес, в който ще бъдат включени още институции, експерти и представители на заинтересованите страни.

„Днес направихме първата истинска стъпка – да чуем всички. Ще направим промяна в законодателството. Ще търсим как да бъде приложен нов план за Витоша. От днес даваме старт на план за спасение за Витоша“, каза регионалният министър.

Има политическа воля необходимите законови промени да бъдат направени и целта е Витоша да стане съвременна европейска планина, като бъде съхранена нейната природа, посочи той.

Регионалният министър очерта две основни направления, по които ще се работи.

Първо - подготовката на законодателни промени, които да създадат модерна нормативна рамка за развитието на природния парк и туристическата инфраструктура в него. Второ - възлагане на изработването на нов План за управление на Витоша, без който не могат да бъдат реализирани никакви съществени промени.

Шишков определи инициативата като начало на „мисията по спасяването на Витоша“. Според него един от най-сериозните проблеми е липсата на модерна транспортна свързаност, която да осигури достъп до планината без допълнително натоварване на природната среда.

„Вместо да развиваме лифтове и екологичен транспорт, ние натоварваме планината с автомобилен трафик и така вредим на природата“, каза Шишков. Той допълни, че балансът между опазването на природата и осигуряването на съвременна туристическа инфраструктура ще бъде основната цел на бъдещите промени.

Росица Карамфилова: Витоша - достъпна планина без компромис с природата

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова определи бъдещето на Природен парк „Витоша“ като национална кауза и призова за изработването на дългосрочна визия за развитието на планината, която да съчетава опазването на природата с по-добър достъп за гражданите.

Според нея през последните години проблемите около планината са били разглеждани откъслечно и без цялостен подход. „Вместо да се решават проблемите системно, се търсеха частични решения на отделни инфраструктурни въпроси. В действителност става дума за проблем на управлението“, каза тя.

Министърът подчерта, че досегашният модел на работа не е дал резултат и затова е необходима нова стратегия, основана на широк обществен дебат и експертен консенсус.

Тя изтъкна, че Витоша трябва да бъде едновременно опазена, достъпна и управлявана като обществено значима планина. Да осигурява целогодишен достъп до природа, спорт, образование и туризъм, без компромиси с природозащитните цели.

По думите ѝ бъдещата визия за развитие на парка трябва да се основава на три равностойни принципа - опазване на природата, обществен достъп и качество на живот, както и икономическа устойчивост, подкрепена от модерна инфраструктура.

Карамфилова очерта и конкретните направления, в които трябва да се развива планината през следващите години. Сред тях са възстановяването на лифтовата система, развитието на Витоша като четирисезонна туристическа дестинация, насърчаването на пешеходния туризъм, зимните спортове и обучението по ски.

Екоминистърът акцентира и върху необходимостта от обновяване на туристическата база и хижите в планината, както и въвеждането на съвременни дигитални решения за управление на природния парк.

Ключовата цел е постигането на баланс между всички заинтересовани страни. Тя подчерта, че туристическите организации също трябва да получат условия за възстановяване на туристическата инфраструктура, но при екологосъобразен модел на достъп до планината.

Карамфилова също акцентира върху нуждата от изработване на нов План за управление на Природен парк „Витоша“. Тя припомни, че действащият документ е приет преди повече от 20 години и не отговаря на съвременните реалности. Новият план за управление ще бъде е изготвен на базата на научни експертизи, широк обществен дебат и балансиране на всички интереси за устойчиви решения с дългосрочен хоризонт, каза екоминистърът.

По нейни думи досегашният модел на работа се е оказал неефективен. А липсата на прозрачност и консенсус е довела до натрупването на стотици становища и години на застой.

На този етап не може да бъде поет конкретен ангажимент за сроковете, в които новите правила за управление на Природен парк „Витоша“ ще влязат в сила, казаха министрите.