САЩ забравиха уроците от водените военните действия от Виетам до Ирак

САЩ изглежда са забравили уроците от войната във Виетнам, пише в коментар военният анализатор и колумнист на Bloomberg Макс Хейстингс. Той посочва, че през миналата седмица е получил мейл от Майк Айлънд , в който е посочено, че уроците от Виетнам са два - не започвай война, ако нямаш намерение да я спечелиш и никога не подценявай упоритостта или находчивостта на врага, независимо колко го превъзхождаш във военно отношение.

"Може би не сте чували за Майк Айланд, или Франк Скотън и Франк Снеп. По тяхното време всички те бяха легенди на американското разузнаване - мъже, прекарали години във Виетнам, които се опитваха да говорят истината на властта, да работят с виетнамците и да помогнат да бъде избегнато убийството на твърде много хора", пише Хейстингс.

Според данните, които е получил, ветераните от Виетнам определят войната в Иран като безрасъдна. Опасенията на анализатора са, че нито президентът Доналд Тръмп, нито държавният секретар Марко Рубио или министърът на отбраната Пийт Хегсет имат представа от процесите в Близкия изток, освен данните, които им предава израелският премиер Бенямин Нетаняху.

Причината е, че основни експерти по Близкия изток са уволнени или напуснали позициите си в Държавния департамент и Белия дом.

В публикацията си Хейстингс остро критикува Тръмп за липсата на ясна позиция за Иран и целите на военните действия. Нещо повече има явни противоречия - президентът пише в социалните мрежи, че иска смяната на властта в Техеран, а малко по-късно говорителят на Белия дом съобщава, че това не е част от плановете му.

Тръмп също така посочва като основание за атаките желанието да бъдат унищожени ядрените съоръжения на Иран, но само няколко месеца по-рано съобщи, че това вече е направено - с няколко ракетни удара през лятото на 2025 година. Не е съвсем ясно и дали ще има сухопътна операция или не, допълва още анализаторът.

В САЩ все по-често се отправят и критики към американския президент, че систематично пренебрегва Конгреса и войната в Иран е само едно от доказателствата за това. Преди да започнат ударите Върховния съд на САЩ постанови, че митата, които наложи Тръмп, са незаконни, защото митническата политика е в правомощията на Конгреса, не на президента.

А ветераните от Виетам припомнят, че и "двата клона на властта" трябва да бъдат изцяло ангажирани и подкрепящи действията, защото иначе се получава "недофинансирана и недоподкрепена катастрофа".

"Това, което научихме през последните 14 месеца, за начина по който Тръмп води война и мир, е, че той никога не формулира ясни цели, така че никой не може да го обвини, че не ги е постигнал", коментира Макс Хейстингс и допълва, че по този начин американският президент по всяко време може да обяви победа и да се оттегли, независимо от това какви ще бъдат последиците.

Анализаторът дава за пример войната в Украйна, за която обеща, че ще приключи за 24 часа, но от идването си на власт едиственото, което прави е да принуди украинския президент Володимир Зеленски да се предаде на руския президент Владимир Путин, независимо от това какво ще се случи със страната след това. Арестува президента на Венецуела Николас Мадуро, но остави на власт неговите сътрудници.

"Сега те играят на война", пише в заключение Макс Хейстнигс по отношение на Доналд Тръмп и администрацията му и допълва, че целият свят, и особено населението на Иран, ще платят висока цена за това безразсъдство.