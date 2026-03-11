IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
САЩ са изразходвали муниции за 4 млрд. долара само през първите 3 дни на атаката срещу Иран

Това включва около 400 крилати ракети и 800 прихващачи на ракети, според данни на германската Rheinmetall

11.03.26 г.
САЩ са използвали муниции на стойност 4 млрд. долара само през първите 72 часа на ударите си срещу Иран, включително около 400 крилати ракети и 800 прихващачи на ракети. Това става ясно от оценки на германската отбранителна компания Rheinmetall, цитирани от Bloomberg.

Стойностите, публикувани в презентацията на компанията при представянето на резултатите ѝ в сряда, са извлечени от „публично достъпни източници и вътрешни предположения“, става ясно от слайдовете. Други доклади посочват, че цената на боеприпасите за първите два дни от конфликта е по-висока, достигайки 5,6 млрд. долара.

Първоначалните удари срещу Иран са били насочени срещу противовъздушната отбрана на страната, като са използвани усъвършенствани оръжия с голям обсег. Целта е била след това пилоти да извършват бомбардировки с по-евтина техника.

В отговор Иран е изстрелял хиляди крилати ракети Shahed-136 и стотици балистични ракети, което е накарало САЩ и техните партньори от Персийския залив да изразходват скъпоструващи запаси от оръжия за противовъздушна отбрана, включително прехващачи Patriot PAC-3.

Тези ракети, както и оръжия с голям обсег на действие като ракетите Tomahawk, не се произвеждат в големи количества, което означава, че може да отнеме години, за да се подмени запасът, изразходван само в рамките на няколко дни.

От презентацията става ясно, че германският производител се смята за добре позициониран да попълни американските резерви. Няколко системи за противовъздушна отбрана на Rheinmetall вече се използват в региона. Компанията посочва, че нейната система за противовъздушна отбрана, базирана на оръдия, е „идеална за защита на ценни активи на устойчива цена“.

Близо две седмици след началото на войната Иран все още изстрелва ракети всеки ден, но в много по-малки обеми – САЩ оценяват, че способността на Техеран за атака е намалена с до 90%.

Във вторник президентът Доналд Тръмп предупреди Иран да не минира Ормузкия проток след съобщения от по-рано, че това вече е било направено. В сряда британският флот съобщи, че три търговски кораба са били ударени от снаряди в пролива и Персийския залив.

Около 20% от световния петрол преминава през протока, което прави пълното му затваряне заплаха за световната икономика.

11.03.26 г.
