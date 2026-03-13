САЩ не очаквали Иран да затвори Ормузкия проток и нямат ход за цената на петрола

Вдигането на санкциите на САЩ срещу руския петрол, натоварен в танкери и седящ в открити води, не повлия върху цената на петрола на световните пазари, но купувачите се наредиха на опашка за тези близо 140 млн. барела, по изчисленията на Bloomberg към края на февруари.

По информация на CNBC още в първите часове, след като Вашингтон съобщи за вдигнатите санкции, има данни, че Тайланд ще води преговори за покупка, Япония обмисля такава възможност, а Индия вече купува руски петрол, след като по-рано САЩ вдигнаха временно забраната за Ню Делхи за срок от 30 дни.

Източници на CNN отбелязват, че при разработването на сценариите за ударите в Близкия изток в Пентагона и в Съвета за национална сигурност са пренебрегнали възможността Иран да затвори Ормузкия проток. Според публикацията в планирането на операцията са участвали министрите на финансите Скот Бесънт и на енергетиката Крис Райт, но решението за операцията е било взето от Доналд Тръмп в разговор в много тесен кръг от сътрудници, без реален междуведомствен дебат по казуса.

Американски военни също са признали по време на закрити заседания в Конгреса през последните дни, че затварянето на протока не е било включено в плановете за операцията. Според тях причината е, че в Белия дом са вярвали, че това ще навреди повече на Иран, отколкото САЩ.

Бивши служители по национална сигурност коментират пред CNN, че вариантът за затваряне на Ормузкия проток е бил винаги първият сценарий, който се е разглеждал при планиране на действия в Близкия изток.

Според колумниста на Bloomberg Хавиер Блас реално Вашингтон в момента няма вариант, с който да успокои пазарите. Нито мярката на Международната агенция за енергетика (МАЕ) да извади рекордни количества петрол от запасите, нито свалянето на санкциите срещу руския петрол намалиха цената на петрола под 100 долара за барел.

Засега ситуацията не е критична, пише още Блас, но стига войната да приключи в определения от американския президент срок от 4-5 седмици. Ако продължи до май - перспективите за световната икономика са определено мрачни с отражение и върху световния ръст, и върху икономиката. Военната операция на САЩ и Израел в Иран вече навлиза в своята трета седмица.

Едно е ясно - с действията си Тръмп подсилва позициите на руския президент Владимир Путин, категорични са още анализаторите. Неговият представител - ръководителя на фонда за благосъстояния, Кирил Дмитриев е във Флорида, вероятно да съгласува мярката, и вече коментира, че за всички е ясно, че руският петрол е от съществено значение за пазарите. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отбеляза, че САЩ и Русия споделят общ интерес по отношение на стабилността на петролните пазари, пише ТАСС. Според думите му без "значителни количества руски петрол, това е невъзможно".

Анализатори казват пред Sky News, че действително Путин е постигнал "зашеметяваща" победа с оттеглянето на санкциите. Някои очакват, че скоро може да се стигне и до пълното премахване на санкциите срещу руските енергийни продукти и дори може и да не бъдат подновени отново.

Засега от Киев няма коментар, но преди дни украинският президент Володимир Зеленски каза, че премахване на санкции срещу Русия ще бъде голям репутационен удар срещу Запада. Той припомни, че санкциите срещу руския петрол са наложени заради войната, която започна Русия в Украйна, а премахването им показва, че тези действия се приемат за допустими и легитимни.

Според наблюдателите решението за цената на петрол е отварянето на Ормузкия проток. Това ще възстанови доставките и добивите от износителите в Персийския залив. През 80-те години на миналия век това е можело да се случи с военни ескорти на танкерите, но иранските дронове сега блокират тази възможност, допълва още CNN.

Пред CNBC енергийният министър Крис Райт отхвърли тази възможност - "Просто не сме готови", призна си той и допълни, че всички военни кораби в момента са ангажирани с операциите по иранските военни обекти.

А самият Тръмп казва, че САЩ са най-големият износител на петрол и "ние печелим много пари" от високите цени на петрола. По бензиностанциите обаче цената на горивата се покачва и американците не изглеждат съвсем съгласни с тази теза.