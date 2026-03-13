САЩ свалиха санкции срещу руския петрол, Украйна продължава с ударите по Крим

САЩ премахнаха една от ключовите санкции срещу Русия - забраната за продажбата на руски петрол и петролни продукти, става ясно от съобщение на американското Министерство на финансите. Мярката действа за танкерите, натоварени до 12 март, и ще бъде в сила до 11 април. В публикувания документ се уточнява, че мярката е инцидентна и целта е да бъдат намалени "запасите" от петрол, които са блокирани в танкери в открити води. Те крият заплаха за околната среда и здравето на екипажите на корабите.

По оценки на анализатори в такива танкери, разположени около Индия и Китай, към края на февруари се съхраняват към 140 млн. барела петрол.

Надеждите на САЩ са излизането на тези количества на пазара да смъкне цената на петрола на световните пазари, след като усилията на Международната агенция за енергетика (МАЕ) не дадоха резултат. Но първите реакции на пазара показват, че и това не дава резлутат - цената на сорта "Брент" остава без промяна в размер на 100 долара за барел в ранните сесии.

Преди ден МАЕ съобщи, че ще извади 400 млн. барела от резерва си, което е рекордно количество. Към 170 млн. барела идват от резервите на САЩ. Този ход обаче не успокои пазарите, а напротив - доведе цената на петрола отново до ниво от около 100 долара за барел, след като в последните дни цената се колебаеше около 85-90 долара за барел.

Заради високата цена на петрола се сринаха и фондовите борси от двете страни на океана.

Финансовият министър на САЩ Скот Бесент коментира в социалната мрежа Х, че мярката касае само петрола в открито море и няма да донесе съществени финансови облаги за Русия. Той също така увери, че увеличената цена на петрола на световните пазари е само краткосрочно явление.

Според изчисленията на Financial Times Русия печели по 150 млн. долара от всеки ден война в Близкия изток заради неочакваните от Кремъл приходи от продажбата на петрол. Приближеният до руския президент Кирил Дмитриев, ръководител на фонда за благосъстояние, заяви, че мярката на САЩ е признание, че руският петрол е необходим за баланса на петролните пазари.

Русия избира кои стратегически обекти да защити с ПВО

В нощта срещу 13 март Крим отново беше подложен на масиран обстрел с дронове и се съобщава за взривове около военните бази "Кача" и "Белбек", по обекти на нос Фиолент (в югозападните части на полуострова), откъдето се изстрелват дронове към Одеса, както и в Севастопол - около базата на 810-та бригада на морската пехота. По данни на назначения от Кремъл губернатор на Севастопол Михаил Развожаев свалени са 53 дрона.

Руски военни анализатори коментират, че систематичните атаки по Крим в последните седмици унищожават, потвърдено с видеа, системи за противовъздушна отбрана и радари.

Атаки има по редица места, където са разположени системи, покриващи не само въздушното пространство над южните части на Украйна, но и Черно море като цяло. Ежедневните удари задълбочават дефицита на системи за ПВО и вече водят до пропукване на защитата, както и до избор какви стратегически обекти да бъдат защитени, предупреждават още руските експерти.

Украински военни наблюдатели допълват, че има даннни, че Русия търси зенитни ракети и стари системи за ПВО от своите съюзници. Използването на ракети С-300 и С-400 за удари по цели на територията на Украйна вече е много рядко. Доскоро Харков почти ежедневно беше подложен на такива атаки.

"Разчистването" ще може да освободи още зони за украински операции. Според анализатори вече има данни за проблеми за защитата на редица обекти в южните части на Русия и доказателство за това са успешни операции, включително и по обекти, определяни като от ключово значение - терминали за износ на петрол и рафинерии, както и военни заводи, които са честа цел на украинските дронове и ракети. Само през последните дни беше унищожен завод за микроелектроника в Брянск и взривен единственият терминал за петролни продукти в Новоросийск ("Тихорецк"). Атакува се и пристанището в Новоросийск, което е новият щаб на руския Черноморски флот.

Атаката в Брянск повдига още няколко интересни въпроса

Украйна унищожи втория по големина завод за производство на микроелектроника "Кремний Эл", като при атаката бяха използвани ракети Storm Shadow, но украинското издание Defense Express обръща внимание на още една подробност - много бързо след съобщенията за операцията от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) разпространиха видео от разузнавателен дрон.

Това повдига още няколко интересни въпроса. Видът на дрона не се уточнява - от ВСУ посочват само, че въздушната подкрепа е осигурена от службата, отговаряща за безпилотните системи. Той обаче е изминал най-малко 100 км (разстоянието от границата на Украйна до Брянск), без да бъде засечен от радарите и системите за ПВО на Русия, или от средствата за радиоелектронно заглушаване. Така в реално време той предава картина от удара по "Кремний Эл", а вероятно е използван и за насочване и коригиране на пътя на ракетите.

Русия намалява ударите с авиационни бомби по Покровск

Ударите с авиационни бомби в Покровското направление е намалял, сочат анализите на украинския Център за отбранителни стратегии. Военните наблюдатели отбелязват, че преди време 25% от всички управляеми авиационни бомби (ежедневно по над 200) са били асочвани към това направление и в самия град. Сега фокусът се пренася към Хуляйполе и Олександривка.

Данните на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) към 22 часа на 12 март показват увеличена интензивност на боевете около Хуляйоле (Запорожка област) и в това направление са регистрирани 24 атаки. Активни са боевете и около Костянтинивка, където се съобщава за 20 атаки към този час на денонощието.

ВСУ регистрира и 16 атаки към Покровското направление. Според данни на военните анализатори руснаците продължават да разполагат свои военни части в Покровск, но украинците държат под огневи контрол логистичните линии и настъплението на руснаците е блокирано. В Словянското направление руските щурмови групи се направляват от ръководството чрез GPS сигналите на мобилните телефони след блокирането на работата на Starlink. В това направление са регистрирани седем атаки.

Като цяло интензивността на бойните действия към 22 часа на 12 март остава ниска - съобщава се за 122 бойни действия спрямо 113 ден по-рано. Русия е извършила и 54 въздушни удара със 191 авиационни бомби, както и 2800 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 4500 fpv-дрона.

Спирането на Starlink за руснаците е намалило трафика със 75%

В началото на февруари Украйна и SpaceX регистрираха всички терминали за сателитен интернет, които се използват на територията на страната, което блокира възможността за използване на услугите на Starlink от руските военни. От ръководството на армията и в Кремъл неглижираха ефекта, отчитайки, че руската армия използва свои мрежи за комуникация и не разчитат на приложения и западни технологии.

Руски военни анализатори обаче цитират статистика на компанията, която показва, че от началото на февруари трафикът на сателитния интернет в Украйна е намалял със 75%. Според тях това е доказателство за голямата зависимост на руските воени от тази технология, използвана както за комуникация, така и за управлението на fpv-дроновете.

Украинските военни свидетелстват, че руснаците намират алтернативи на бойното поле, които макар и не толкова ефективни, дават резултат. Освен сигналите на GPS в мобилните телефони руснаците използват и ретранслатори за WiFi, разполагани по високи дървета, сгради и други подходящи места.

Блокирането на Starlink даде резултат и при атаките с ударни дронове - сателитният интернет позволяваше насочването им от оператори по целите.

Украйна и Румъния подписаха споразумения за сътрудничество в енергетиката

По време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Румъния бяха подписани няколко споразумения, включително и за производството на украински дронове в страната и за увеличаването на сътрудничеството в енергетиката. Според оценки стойността на завода е около 200 млн. евро.

От обясненията на Зеленски стана ясно, че ще бъдат изградени и два далекопровода - единият до края на годината, които ще разширят възможността за обмен на електроенергия. Ще бъдат увеличени и възможностите за доставки на втечнен газ по Вертикалния газов коридор и за използването на украинските газохранилища, както и за доставки на дизел, които са от съществено значение за Киев, след като Русия унищожи всички рафинерии в Украйна.

Румъния и Украйна ще проучват заедно и водите на Черно море за находища на газ, отбеляза още украинският президент след срещата с румънския си колега Никушор Дан.