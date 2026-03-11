МАЕ ще освободи рекордните 400 млн. барела петрол от резервите си

Международната агенция по енергетика (МАЕ) взе решение да освободи 400 млн. барела от аварийните петролни резерви, докато правителствата се опитват да овладеят скока в цените, предизвикан от войната в Близкия изток. Това е най-голямото освобождаване на запаси от „черно злато“ в историята, предава Bloomberg.

„Предизвикателствата, пред които сме изправени на петролния пазар, са безпрецедентни по мащаб“, заяви в сряда изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол. „Страните членки отговориха с колективни действия от безпрецедентен мащаб.“

Решението е единодушно, допълни Бирол, без да дава подробности за темпа на освобождаването.

Цената на „черното злато“ скочи до почти 120 долара за барел в Лондон в началото на тази седмица, тъй като потоците през Ормузкия проток в Персийския залив останаха практически блокирани. Впоследствие цените намалиха ръста си - отчасти поради очакванията, че правителствата ще използват петролните си резерви.

МАЕ, която координира освобождаването на запасите за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), заяви, че 32-те ѝ членове разполагат с аварийни запаси от над 1,2 млрд. барела, включително най-големия буфер – Стратегическия петролен резерв на САЩ.