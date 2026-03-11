IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Dow започва търговията със спад, цената на петрола отново тръгва нагоре*

Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite се повишават със съответно 0,1% и 0,3%

16:01 | 11.03.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава леко в сряда, докато инвеститорите продължават да следят развитието на конфликта между САЩ и Иран, движението на цените на петрола, както и ключовите данни за инфлацията в САЩ, предава CNBC.

Бенчмаркът спада с 0,2%. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite се повишават със съответно 0,1% и 0,3%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 2,9% до 90,35 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,59% до 85,61 долара за барел.

В понеделник цените скочиха до нива от 120 долара за барел, а във вторник ръстът се успокои, макар че движенията продължават да бъдат силно динамични. Въпреки това инвеститорите получиха известно облекчение заради очакванията за значително освобождаване на стратегически петролни резерви от няколко държави, докато конфликтът продължава.

Според редица съобщения Международната агенция по енергетика (МАЕ) ще обяви историческо освобождаване на спешни петролни резерви.

По-рано днес анализатори на Goldman Sachs посочиха, че предложеното от агенцията освобождаване на „черно злато“ може да компенсира около 12 дни от очакваните от тях прекъсвания в износа, оценени на 15,4 млн. барела дневно. Според тях това може да намали цената на петрола с около 7 долара за барел, ако 50% от освободените извънредни резерви останат в търговските складове на страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) .

Въпреки това продължителен конфликт може да задържи цените на високи нива. По-рано се появиха съобщения, че американските сили са потопили няколко ирански кораба близо до Ормузкия поток, след като Техеран се е опитал да минира ключовия морски маршрут, от който зависи голяма част от глобалните доставки на петрол. Това се случи само дни, след като американският президент Доналд Тръмп заяви по-рано тази седмица, че войната ще приключи „много скоро“.

„Изказването на Тръмп, че войната може скоро да приключи, след изключително силния скок на цените на петрола, може да означава, че според него е достигнат прагът на поносимост“, пише Еманюел Ко, ръководител на стратегията за европейските акции в Barclays.

„Колкото по-дълго продължи рязкото поскъпване на „черното злато“, толкова по-голям е рискът от спад в печалбите на компаниите и в оценките на акциите“, добавя той.

Междувременно стана ясно, че потребителските цени в САЩ са се повишили в унисон с прогнозите на анализаторите през февруари. Индексът на потребителските цени (CPI) е нараснал с 0,3% за месеца, докато годишната инфлация възлиза на 2,4%, според доклад на Бюрото по трудова статистика, публикуван в сряда. И двете стойности отговорят на очакванията на Dow Jones.

Без да се отчитат волатилните цени на храните и енергоносителите, основният индекс на потребителските цени е отбелязал ръст от 0,2% на месечна база и 2,5% на годишна база. Тези показатели също са в синхрон с очакванията.

На този фон акциите на Oracle поскъпват с 9%, след като резултатите на софтуерната компания за третото фискално тримесечие надминаха очакванията на анализаторите. Тя също така повиши прогнозата си за приходите през фискалната 2027 г.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,193%, а тази по 30-годишните - до 4,833%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,32% до 99,147 пункта.

Златото поевтинява с 1,15 на сто и се търгува на цена от 5181,8 долара за тройунция. 

*Данните са актуални към 15:45 ч. българско време.

Последна актуализация: 16:01 | 11.03.26 г.
