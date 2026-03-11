IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Поскъпване на петрола с 25% може да увеличи бюджетния дефицит на България до 3,3–3,6%

Подобен скок на цената на "черното злато" може да ускори инфлацията у нас с около 0,4–1,0 процентни пункта, изчисляват от Фискалния съвет

Увеличение с 25% на световните цени на петрола би представлявало умерен външен шок за България, като ефектът се предава главно чрез разходите за внос на енергия, динамиката на инфлацията и забавянето на външното търсене. Това сочи анализ-симулация на Фискалния съвет за въздействието на поскъпването на петрола върху фискалната перспектива на България за 2026 г.

България е интегрирана в икономическия пазар на Европейския съюз, което осигурява структурна устойчивост чрез диверсифицирани енергийни доставки, стратегически резерви и механизми за макроикономическа координация, посочват от Фискалния съвет. Според неговия анализ при увеличение на цената на петрола с 25% се очаква умерен натиск върху бюджета, като дефицитът може да достигне около 3,3–3,6% от БВП.

Най-непосредственият фискален ефект ще бъде увеличението на оперативните държавни разходи, свързани с енергийното потребление в публичните услуги, транспорта и държавната администрация. При шок от 25% в цената на петрола дефицитът може да се увеличи с приблизително 0,15–0,35 процентни пункта от БВП. Ако базовият бюджетен дефицит за 2026 г. е около 3% от БВП, той може да достигне диапазона 3,25–3,6% от БВП при липса на компенсиращи политики.

Инфлационният натиск представлява друг важен канал на въздействие. Повишението на цените на петрола обикновено увеличава транспортните разходи, производствените разходи и потребителските цени. В България шоково поскъпване на петрола от 25% може да добави приблизително 0,4–1,0 процентни пункта към инфлацията, като точният ефект зависи от конкурентните условия на вътрешния пазар и предаването на ценовите промени от еврозоната.

Ефектите върху външната търговия ще бъдат умерени. България внася рафинирани петролни продукти и енергийни суровини, така че по-високите световни цени на петрола ще влошат търговския баланс. Дефицитът по текущата сметка може да се увеличи с около 0,2–0,4% от БВП.

Въпреки тези рискове България разполага със защитни механизми благодарение на членството си в Европейския съюз. Постепенното диверсифициране на енергийния сектор и инвестициите в инфраструктура намаляват уязвимостта.

Цената на петрола се покачи рязко в началото на март заради военната ескалация между САЩ, Израел и Иран. Американски и израелски удари по Иран, последвани от ирански контраатаки и заплахи, доведоха до частично блокиране на Ормузкия проток, през който минава близо 20% от световния петрол, и основателни опасения от прекъсване на доставките от Близкия изток. Към днешна дата Ормузкият проток не функционира нормално, намира се в състояние на фактически блокада и висока военна заплаха.

Пазарът реагира остро, но много анализатори смятат, че ако протокът се отвори бързо, скокът на цената на петрола ще е временен.

14:30 | 11.03.26 г.
икономиката на България цена на петрола кризата в Иран бюджетен дефицит Фискален съвет
4
rate up comment 8 rate down comment 5
Repoman
преди 3 часа
И аз това викам, дефицита не е нещо страшно да се плашим от него. Както е казал някой: Колкото повече, толкова повече.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 10 rate down comment 3
Алехандро
преди 3 часа
До: Repoman - глей, тук за какъв дефицит става дума: бюджетният дефицит на русия за първите два месеца на 2026 г. достигна критични нива, като по данни на Министерството на финансите възлиза на 3,449 трилиона рубли (около $43,5 млрд.).Това са невероятните 91% от целия планиран дефицит за годината ($3,786 трлн.), което практически означава, че годишният лимит е почти изчерпан само за 60 дни!!! Отличници, а?!?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 8 rate down comment 7
Repoman
преди 3 часа
Да се увеличава, ние вече сме в еврозоната и дефицита не е важен. Просто ще вземем повече заеми и ще емитираме повече ДЦК-та, и всичко ще е наред следващите няколко години, както беше и в Гърция последните години и си живееха добре.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 13 rate down comment 1
Алехандро
преди 4 часа
Ми, нали и крайните горива ще се увеличат, ще се увеличи и акциза, и ДДС-то върху тях, ще се реализират огромни извънредни приходи!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
