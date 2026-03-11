Цената на петрола се колебае, след като МАЕ предложи рекордно освобождаване на резерви*

Цената на петрола изтри частично предходните си ръстове и се колебае в различни посоки в сряда. Това се случва, след като The Wall Street Journal съобщи, че Международната агенция по енергетика (МАЕ) предлага рекордно освобождаване на резерви, за да се справи с високите цени, предизвикани от войната с Иран, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,15% до 87,67 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поскъпват с 0,49% до 83,86 долара за барел.

Според медията освобождаването ще надхвърли предходните 182 млн. барела, които страните членки на МАЕ пуснаха на пазара през 2022 г., след като Русия нахлу в Украйна.

Практическото спиране на корабоплаването през Ормузкия проток - тесния канал, през който обикновено преминава около една пета от световните петролни потоци - доведе до съкращаване на добива от големите производители в Персийския залив. Това рязко повиши цените на суровия петрол, природния газ и продукти като дизела. Трафикът на танкери през водния път е намалял до минимум и пазарът внимателно следи за възстановяване на нормалната търговия.

Очаква се страните членки на МАЕ да вземат решение по предложението за освобождаване на извънредни резерви в сряда, съобщава WSJ, позовавайки се на официални лица, запознати с въпроса. Мярката ще бъде приета, ако няма възражения, но протест от една държава може да забави плана. По-рано тази седмица Г-7 помоли МАЕ да подготви сценарии за освобождаване на извънредни петролни запаси.

„Освобождаването на резерви е едновременно предпазен клапан и предупредителен сигнал“, казва Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets в Сингапур. „То може временно да увеличи предлагането и да ограничи паниката, но също така показва на пазара, че рискът от сериозни прекъсвания е достатъчно голям, за да наложи извънредни действия“, добавя той.

Цените на петрола рязко спаднаха във вторник, докато пазарът реагираше на бързо променящи се изявления от администрацията на Доналд Тръмп относно войната и корабоплаването през Ормузкия проток. Министърът на енергетиката Крис Райт погрешно публикува - а след това изтри - съобщение, според което военноморските сили на САЩ са ескортирали петролен танкер през протока край Иран. Впоследствие Белият дом призна, че такава операция не е имало.

Имаше и серия от противоречиви публикации в социалните мрежи от президента Доналд Тръмп относно мини в протока. Тръмп е под нарастващ икономически и политически натиск заради войната и късно в понеделник заяви, че конфликтът скоро ще приключи. Въпреки това американски официални лица във вторник сигнализираха, че военните операции се засилват и има малък шанс за дипломатически преговори.

Конфликтът в Близкия изток, който вече навлезе във втората си седмица, е въвлякъл повече от дузина държави и поражда опасения от инфлационна криза. Цените на бензина на дребно в САЩ скочиха, което оказва допълнителен натиск върху Тръмп.

Саудитска Арабия, Ирак, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Кувейт са намалили общия си добив с до 6,7 млн. барела дневно или около 6% от световното производство, съобщи Bloomberg във вторник. Най-голямата петролна рафинерия в ОАЕ е спряла работа след удар с дрон.

„Колкото по-дълго продължи това прекъсване, толкова по-катастрофални ще бъдат последиците за световния петролен пазар, а съответно и по-драстични за глобалната икономика“, заяви във вторник главният изпълнителен директор на Saudi Aramco Амин Насър. Това беше първият му публичен коментар, откакто войната блокира потоците от Близкия изток.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.