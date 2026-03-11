Въздушните удари в Близкия изток продължават, Иран задушава вътрешното недоволство

САЩ и Израел си размениха въздушни удари с армията на Иран в Близкия изток, а обсаденото правителство в Техеран предупреди, че държавните сили за сигурност са готови с „пръсти на спусъка“ да се изправят срещу всяко съживяване на антиправителствените протести, предава Ройтерс.

След като във вторник извършиха едни от най-тежките бомбардировки в региона, бойците възобновиха атаките си по срещуположни мишени в Израел, Ливан и Персийския залив рано в сряда, докато войната навлиза в 12-ия си ден.

Конфликтът на практика блокира жизненоважни морски пътища през Ормузкия проток, като спря притока на една пета от доставките на изкопаема енергия в света от богатия на петрол Персийски залив.

Но след големия ръст на цените на суровия петрол в понеделник цените на енергията в света намаляха, а фондовите пазари се възстановиха, тъй като инвеститорите очакват, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се стреми към скорошен край на войната.

Оптимизмът на пазарите се засили, след като Международната агенция за енергия (МАЕ) предложи най-голямото освобождаване на петролни резерви в историята си, за да стабилизира още повече цените на суровия петрол, съобщи Wall Street Journal във вторник, като се позова на запознати с въпроса официални представители.

Но Корпусът на гвардейците на Ислямската революция в Иран заяви, че ще блокира петролни доставки от Персийския залив, ако атаките на САЩ и Израел не спрат. А въздушните удари между двете страни за момента не показват признаци на отслабване.

Революционните гвардейци заявиха, че са изстреляли ракети във вторник вечерта срещу управляваната от САЩ база „Ал Удейд“ в Катар, както и срещу базата „Ал Харир“ в Иракски Кюрдистан, последвани от атаки с дронове срещу американски войски, събрани във военно-въздушната база „Ал Дхафра“ в Обединените арабски емирства и военноморската база „Джуфаир“ в Бахрейн.

Рано в сряда иранската държавна телевизия съобщи за нови атаки срещу американски военни инсталации в Бахрейн.

Дрон е поразил голям американски дипломатически обект в Ирак във вторник, но няма пострадали, съобщиха американски официален представител и Държавният департамент.

Тази нощ и рано сутринта в сряда милиони израелци трябваше многократно да се приютяват в бомбоубежища, след като армията предупреди, че Иран е изстрелял ракети към Израел, признак, че Техеран запазва способностите си да нанася удари срещу Израел след почти две седмици на враждебни действия. За момента не се съобщава дали някоя от ракетите е достигнала до земята.

Новите атаки от Иран съвпаднаха с обстрела на Израел срещу Бейрут, който има за цел да унищожи подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“. Тя обстрелва Израел от Ливан в знак на солидарност с правителството в Техеран.

Предишната нощ жители на Техеран заявиха пред Ройтерс, че са преживели най-тежката нощ на бомбардировки от началото на войната.

Техеран предупреди да не се организират протести

По време на войната няма признаци на протести, а Иран предприе мерки да ограничи още повече вътрешните разногласия, дни след като Тръмп призова иранските граждани да се възползват от възможността, предоставена от атаките на САЩ и Израел, да се надигнат и да свалят правителството си.

Опасявайки се от съживяване на антиправителствените демонстрации, началникът на иранската полиция Ахмадреза Радан предупреди, че „всеки, който излезе на улиците по искане на врага, ще бъде считан за враг, не за протестиращ“.

„Всичките ни сили за сигурност са с пръсти на спусъка“, добави Радан пред държавната телевизия.

Иран арестува и десетки хора, включително чуждестранен гражданин, обвинени в шпионаж в полза на „враговете“ на страната, съобщи Министерството на разузнаването във вторник.

Белият дом повтори във вторник заплахата на Тръмп да нанесе тежък удар на Иран заради действията на Техеран да спре притока на доставки на енергия през Ормузкия проток. Централното командване на САЩ съобщи, че 16 ирански плавателни съда за поставяне на мини са били „елиминирани“ близо до протока във вторник.

Тръмп заяви, че САЩ използват същата технология, която задействаха срещу наркотрафиканти, за да „елиминират за постоянно всяка лодка или кораб, които се опитват да минират Ормузкия проток“.

Над 1300 ирански цивилни са убити, откакто САЩ и Израел започнаха въздушните удари на 28 февруари, съобщи постоянният представител на Иран в ООН Амир Саейд Иравани. Той допълни, че близо 8000 домове са били разрушени наред с 1600 „центъра за търговия и услуги“ и десетки медицински, образователни и енергийни обекти.

Много хора загубиха живота си и при израелските атаки срещу Ливан, а при иранските удари срещу Израел са били убити най-малко 11 души.

Наред със седемте убити американски войници в конфликта Пентагонът съобщи във вторник, че около 140 американски военни са били ранени.