Иран преживя най-тежкия си ден на въздушни удари, пазарите очакват скорошен край на войната

САЩ и Израел са бомбардирали Иран при най-интензивните въздушни удари от началото на войната, според съобщенията на Пентагона и на иранците. Това се случва, въпреки че световните пазари очакват президентът Доналд Тръмп да потърси край на конфликта в скоро време, пише Ройтерс.

Повишавайки залозите за световната икономика революционните гвардейци в Иран заявиха, че ще блокират петролните доставки от Персийския залив, ако атаките на САЩ и Израел не спрат.

„Днес отново ще бъде най-интензивният ден на удари в Иран – най-много изтребители, най-много бомбардировачи, най-много удари, подобрено и по-добро от всякога разузнаване“, заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет на брифинг в Пентагона.

„Като ад“

Жители на Техеран също говориха за най-интензивната нощ на бомбардировки от началото на войната.

„Беше като ад. Те бомбардираха всичко, всяка част на Техеран“, каза местен жител по телефона, пожелал да остане анонимен поради съображения за сигурност. „Децата ми вече се страхуват да спят. Нямаме къде да отидем“, допълни той.

Снимки, чиято автентичност е проверена от Ройтерс, показват две поразени къщи през нощта в скъпия жилищен квартал „Карадж“, в западната част на Техеран.

В източния Четвърти район на Техеран две пететажни жилищни сгради бяха поразени в понеделник, при което са разрушени четири етажа и стените. Служители на иранския Червен полумесец продължават да вадят тела от мястото, след като ракета ударила пътна отсечка наблизо.

Но след като Тръмп заяви в понеделник, че войната е „почти към края си, в голяма степен“, инвеститорите изглеждаха убедени, че тя скоро ще приключи, преди нарушаването на глобалните доставки на енергия да предизвика срив на световната икономика.

Запознат с военните планове на Израел източник заяви пред Ройтерс, че израелската армия иска да нанесе колкото се може по-големи щети преди изтичането на срока за още удари при положение, че Тръмп успее да прекрати войната по всяко време.

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че страната му не планира безкрайна война и се консултира с Вашингтон кога да я спре.

Тръмп не е заявил какво означава победа в Иран, но в понеделник не повтори искането си Иран да му позволи за избере лидера на страната.

Противопоставяне от Иран

Няколко високопоставени ирански представители изразиха противопоставянето си във вторник.

„Ние със сигурност не се стремим към прекратяване на огъня, смятаме, че агресорът трябва да бъде ударен, за да извлече поука и никога повече да не си помисли да напада скъпия Иран“, заяви председателя на иранския парламент Мохамад Бакер Калибаф в публикация в Х.

Външният министър Абас Аракчи каза пред PBS, че Техеран едва ли ще възобнови преговорите със САЩ.

Бърз край на войната, за да се възобновят доставките на петрол, изглежда изключва свалянето от власт на иранското ръководство, което в понеделник организира мащабни митинги в подкрепа на новия върховен лидер.

Много иранци искат промяна и някои открито празнуваха смъртта на по-възрастния Хаменей, седмици след като силите му за сигурност убиха хиляди хора, за да потушат антиправителствени протести. Но по време на войната нямаше признаци за протести, а опонентите заявиха, че не се чувстват в безопасност, докато Иран е под обстрел.

Най-малко 1270 души са били убити от началото на въздушните удари на САЩ и Израел на 28 февруари, съобщават иранските държавни медии.

При иранските удари срещу Израел са загинали 12 души. Иран порази американски военни бази и дипломатически мисии в държави от Персийския залив, но също и хотели, затворени летища и повреди петролна инфраструктура.