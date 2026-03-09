Тръмп: Войната в Иран е към края си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че войната срещу Иран „е към края си“ и че Вашингтон "далеч изпреварва“ първоначално прогнозираната си времева рамка от четири-пет седмици. Той заяви това в интервю за CBS News, цитирано от Ройтерс.

„Смятам, че войната е към края си, до голяма степен. Те нямат военноморски флот, нямат комуникации, нямат военновъздушни сили“, каза Тръмп пред CBS News.

На въпрос за Ормузкия проток Тръмп каза, че корабите вече преминават през него, но той „обмисля да го превземе“.

Ормузкият проток е един от ключовите петролни коридори в света, през който преминава около една пета от световния петрол и втечнен природен газ. Заради войната той е почти затворен.

САЩ и Израел започнаха нападението си срещу Иран на 28 февруари, а Техеран отговори със собствени удари срещу Израел и страните от Персийския залив с американски бази.

До момента Тръмп споменаваше различни цели и времеви рамки за войната, която взе множество жертви в Иран. Сред загиналите е и лидерът на страната, върховният аятолах Али Хаменей.

Тръмп заяви пред CBS ​News, че САЩ „далеч изпреварват“ първоначалната си времева рамка от 4-5 седмици за войната.

Относно новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който е син на покойния върховен лидер, Тръмп каза: „Нямам послание към него“. Американският президент допълни, че е имал предвид човек, който да управлява Иран, но не разкри подробости.

Преди време Тръмп заяви, че иска да има думата при определянето на иранския лидер, което Техеран отхвърли.