Кувейт намали добива на петрол заради забавянето на трафика през Ормузкия проток

Кувейт, петият по големина производител в Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), съобщи, че е намалил добива на петрол и производството на рафинирани продукти вследствие на забавянето на корабния трафик през Ормузкия проток, който е ключов маршрут за износ на суров петрол, предаде Bloomberg.

Намаляването на производството е предпазна мярка и е вследствие на „продължаващата агресия на Ислямска република Иран срещу държавата Кувейт, включително иранските заплахи срещу безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток“, се посочва в изявление на държавната Kuwait Petroleum Corp.

Намаленията допълват списъка с ограничения на енергийните доставки в страните от Персийския залив. Ирак започна да ограничава производството на петрол в началото на тази седмица, тъй като почти пълното спиране на доставките през Ормузкия проток започна да запълва резервоарите за съхранение. Саудитска Арабия затвори най-голямата си рафинерия, а Катар спря производството в най-големия завод за втечнен газ в света.

По-рано днес Иран отхвърли твърденията за пълно затваряне на Ормузкия проток. "Не сме блокирали Ормузкия проток. Всички кораби имат право да преминават, с изключение на корабите на САЩ и Израел. Те нямат работа там", заяви говорител на иранските въоръжени сили.

Също днес иранският президент Масуд Пезешкиан се извини за атаките на Иран срещу страни от региона, като настоя, че Техеран ще ги прекрати, и посочи, че те са били плод на недоразумение в редиците на военните.