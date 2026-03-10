Васил Данов: САЩ едва ли ще изпратят сухопътни войски в Иран

САЩ няма да могат да съборят режима в Иран по въздух, а изпращането на сухопътни войски срещу Корпуса на гвардейците на Ислямската революция ще им донесе неприемливи жертви. Този коментар направи Васил Данов, капитан I ранг о.з. от Атлантическия съвет на България, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него САЩ и Израел изпълниха част от първоначалните цели, които си поставиха с ударите срещу Иран, като парализираха военноморските и военно-въздушните сили на Ислямската република. Той отбеляза, че с ракетни и самолетни удари е невъзможно да бъде сменен режимът в Иран и президентът Доналд Тръмп е принуден да обяви частична победа.

Данов посочи, че втората фаза във войната все още е неясна, но подчерта, че за евентуална наземна операция ще са нужни най-добре подготвените американски сухопътни войски в размер на 400 хил. - 500 хил. души. „Те трябва да бъдат изпратени на терен и вероятно ще понесат сериозни загуби, но американското общество няма да приеме подобен удар“, убеден е Данов.

По думите на анализатора САЩ няма да рискуват засега да изпратят сухопътни войски в Иран, тъй като това ще бъде твърде скъпо за Тръмп и администрацията му. „Освен това иранският уран, оценяван на около 440 кг, най-вероятно отдавна е изнесен в Русия, Китай или друга страна“, добави той.

Данов цитира данни от социологически изследвания от миналата седмица, според които около 70% от американците са против началото на сухопътни военни действия срещу Иран. Според тях популярността на Доналд Тръмп е спаднала до критичното ниво от 35-36%, каквото „дори президентът Джо Байдън нямаше в най-лошите дни от президентския си мандат“.

Данов е на мнение, че конфликтът в Близкия изток не е война на НАТО и европейските страни не са длъжни да се включват в него. Той посочи, че най-близкият и дългогодишен съюзник на САЩ, Великобритания, отказа да съдейства на американците в тази операция и това показва твърдото намерение на европейски държави от НАТО да не се намесват в нея.

Анализаторът изтъкна, че в момента се водят неофициални преговори между трите водещи държави в ЕС и европейската част от НАТО - Великобритания, Германия и Франция, с представители на Конгреса и Сената на САЩ, тъй като европейските лидери смятат да скъсат икономическите си, политически и военни връзки с администрацията на Тръмп. „Конгресмените преговарят с тях да изчакат поне до междинните избори през ноември, тъй като ако демократите придобият мнозинство в Конгреса, ще се опитат да ограничат хаотичната и недългосрочна военна и икономическа политика на Тръмп“, каза още Данов.

