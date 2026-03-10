Oracle отчита по-силна от очакваното печалба, приходите от облачни услуги скачат с 44%

Акциите на Oracle поскъпват с 8% в извънборсовата търговия във вторник, след като софтуерната компания отчете тримесечни резултати, които надминаха прогнозите на Wall Street, предава CNBC. Освен това тя повиши прогнозата си за приходите през фискалната 2027 г.

Ръководството ѝ съобщи, че вече очаква 90 млрд. долара приходи за фискалната 2027 г. Анализаторите, анкетирани от LSEG, прогнозираха оценка от 86,60 млрд. долара.

Oracle очаква коригирана печалба на акция между 1,92 и 1,96 долара за четвъртото фискално тримесечие при ръст на приходите между 19% и 20%. Консенсусната прогноза на LSEG беше 1,70 долара на акция и 20% ръст на приходите.

Общите приходи на Oracle са се увеличили с 22% на годишна база през третото фискално тримесечие, приключило на 28 февруари. Нетната печалба е нараснала до 3,72 млрд. долара или 1,27 долара на акция в сравнение с 2,94 млрд. долара или 1,02 долара на акция за същото тримесечие година по-рано.

Компанията отчете 8,9 млрд. долара общи приходи от облачни услуги, което е ръст от 44% и повече от 8,85 млрд. долара, очаквани от анализаторите, анкетирани от StreetAccount. Oracle съобщи, че е генерирала 4,9 млрд. долара приходи от облачна инфраструктура, което е ръст от 84% и още по-бърз темп спрямо повишението от 68% през предходното тримесечие. Компанията посочи като водещи клиенти Air France-KLM, Argonne National Laboratory, Lockheed Martin и SoftBank Corp.

Акциите на Oracle са се сринали с над 50% от върха си през септември, като сривът е в синхрон с този при други софтуерни компании заради по-широки страхове около изкуствения интелект (AI), както и конкретни опасения на Wall Street относно големия дълг на компанията, използван за финансиране на изграждането на AI инфраструктура.

Към затварянето на пазара във вторник акциите на компанията са надолу с 23% от началото на 2026 г., докато американският широк борсов индекс S&P 500 е спаднал с под 1% за същия период.

Oracle спечели големи договори за предоставяне на облачна инфраструктура на AI компании като OpenAI, но разполага с по-малко налични парични средства от по-големите си конкуренти като Amazon и Microsoft.

През тримесечието Oracle обяви планове да набере между 45 и 50 млрд. долара през фискалната година, за да разшири капацитета на своята облачна инфраструктура.

Фактът, че компанията надмина прогнозите по всички показатели, може временно да успокои инвеститорите, тъй като резултатите и натрупаните поръчки показват продължаващ силен ръст в търсенето на AI инфраструктура, смятат анализаторите.

„Някои от най-големите потребители на AI облачни услуги наскоро значително укрепиха финансовите си позиции,“ посочват от Oracle в днешното си изявление.

Миналата седмица Bloomberg съобщи, че Oracle планира съкращения на служители.

„AI моделите за генериране на компютърен код станаха толкова ефективни, че преструктурирахме екипите си за разработка на продукти в по-малки, по-гъвкави и по-продуктивни групи,“ заяви компанията. „Новата технология за AI генериране на код ни позволява да създаваме повече софтуер за по-кратко време и с по-малко хора. Oracle вече разработва повече SaaS приложения за повече индустрии при по-ниска цена“, добавят оттам.