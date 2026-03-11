Инфлацията в САЩ се е задържала на ниво от 2,4% през февруари

Потребителските цени в САЩ са се повишили в унисон с прогнозите на анализаторите през февруари. Това показват нови данни, които дават окончателна представа за инфлационния натиск в страната преди петролния шок, свързан с войната в Иран, да разклати перспективите, предава CNBC.

Индексът на потребителските цени (CPI) е нараснал с 0,3% за месеца, докато годишната инфлация възлиза на 2,4%, според доклад на Бюрото по статистика на труда, публикуван в сряда. И двете стойности отговорят на очакванията на Dow Jones.

Без да се отчитат волатилните цени на храните и енергоносителите, основният индекс на потребителските цени е отбелязал ръст от 0,2% на месечна база и 2,5% на годишна база. Тези показатели също са в синхрон с очакванията.

Годишните темпове са останали без промяна спрямо януари, което показва, че инфлацията се задържа над целта на Федералния резерв от 2%, но поне за момента не се задълбочава.

Макар докладът да показва, че инфлацията остава стабилна, цените на жилищата и услугите са отбелязали повишение, докато при няколко категории стоки, включително употребяваните автомобили и автомобилните застраховки, са регистрирали спад.

Жилищните разходи, които са най-голямата съставна част на индекса на потребителските цени, са нараснали с 0,2%, като годишният темп на инфлация при тях е достигнал 3%. В рамките на тази категория наемите са се повишили само с 0,1%, което е най-малкият месечен ръст от януари 2021 г.

Цените на облеклото, които са чувствителни към митата на президента Доналд Тръмп, са отбелязали месечен ръст от 1,3%. Цените на новите автомобили са останали стабилни и са се повишили само с 0,5% спрямо миналата година, докато енергията е поскъпнала с 0,6% и също е регистрирала годишен ръст от 0,5%.

Цените на хранителните продукти са нараснали с 0,4% за месеца и с 3,1% спрямо същия период на миналата година.

Данните обаче са от периода преди неотдавнашния скок в цените на петрола, свързан с войната в Иран, което означава, че евентуалното влияние от по-високите енергийни разходи вероятно ще се прояви в следващите месеци.