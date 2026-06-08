САЩ дадоха на MOL още време да финализира сделката със сръбската NIS

САЩ са удължили дерогацията за водене на преговорите за покупката на дела на "Газпром Нефт" в сръбската NIS, съобщи унгарската MOL, цитирана от Ройтерс. Компанията има интерес към рафинерията, която е под санкциите на Вашингтон, наложени още от администрацията на демократа Джо Байдън. Те влязоха в сила в края на миналата година и Сърбия е заплашена да остане без възможност да произвежда горива.

В края на май президентът Александър Вучич коментира в интервю за сръбската РТС, че няма надежда сделката да бъде финализирана скоро. Тогава унгарската MOL си осигури възможност да продължи преговорите до 6 юни, а през уикенда отбеляза, че срокът е удължен до 16 юни.

Според компанията има съществен напредък в разговорите и допълнителните дни ще помогнат да бъде финализирано споразумението.

Сърбия продаде активите на NIS в България, за да докаже, че рафинерията работи основно за нуждите на вътрешния пазар.

56% от компанията са собственост на "Газпром Нефт", които са под санкциите на САЩ. Сърбия успя на няколко пъти да удължи преходния период, но в крайна сметка ограниченията влязоха в сила през миналата есен. Другият акционер в NIS е сръбската държава.