IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

САЩ дадоха на MOL още време да финализира сделката със сръбската NIS

Унгарската компания съобщи, че има съществен напредък в разговорите и може да се стигне до сделка

14:37 | 08.06.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

САЩ са удължили дерогацията за водене на преговорите за покупката на дела на "Газпром Нефт" в сръбската NIS, съобщи унгарската MOL, цитирана от Ройтерс. Компанията има интерес към рафинерията, която е под санкциите на Вашингтон, наложени още от администрацията на демократа Джо Байдън. Те влязоха в сила в края на миналата година и Сърбия е заплашена да остане без възможност да произвежда горива.

В края на май президентът Александър Вучич коментира в интервю за сръбската РТС, че няма надежда сделката да бъде финализирана скоро. Тогава унгарската MOL си осигури възможност да продължи преговорите до 6 юни, а през уикенда отбеляза, че срокът е удължен до 16 юни.

Според компанията има съществен напредък в разговорите и допълнителните дни ще помогнат да бъде финализирано споразумението.

Сърбия продаде активите на NIS в България, за да докаже, че рафинерията работи основно за нуждите на вътрешния пазар.

56% от компанията са собственост на "Газпром Нефт", които са под санкциите на САЩ. Сърбия успя на няколко пъти да удължи преходния период, но в крайна сметка ограниченията влязоха в сила през миналата есен. Другият акционер в NIS е сръбската държава.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 14:37 | 08.06.26 г.
санкции срещу Русия NIS руски петрол
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още