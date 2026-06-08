Intesa Sanpaolo иска да придобие най-старата банка в света за близо 31 млрд. евро

Intesa Sanpaolo предложи да придобие най-старата банка в света Banca Monte dei Paschi di Siena за 30,6 млрд. евро – ход, който се очаква да даде тласък на нова вълна от сделки в италианския финансов сектор, съобщава Bloomberg.

Придобиването би създало една от най-високо оценяваните банки в Европа и ще засили позицията на Intesa като най-големия кредитор на родния си пазар. Това ще бъде и решаващ момент за главния изпълнителен директор Карло Месина – един от най-дългогодишните банкови ръководители на континента.

Офертата на Intesa представлява премия от около 12,5% над пазарната стойност на Paschi от 27,2 млрд. евро при затварянето на пазара в петък.

Banco BPM също предложи сливане с Monte Paschi ден по-рано. В нейното съобщение не беше разкрита оценката на всяка от кредиторите в евентуалното обединение, а само бе посочено, че пазарната капитализация на обединеното дружество може да надхвърли 50 млрд. евро.

Поглъщането на Monte Paschi би било най-голямото досега сред вълната от сделки в италианския финансов сектор, която започна в края на 2024 г. Миналата година Monte Paschi купи Mediobanca, а Banco BPM придоби управляващото дружество Anima Holding. Офертата за поглъщане на Banco BPM от UniCredit – най-високо оценяваната банка в Италия към момента, не беше успешна.

Intesa предлага 1,6 от собствените си акции и 1 евро в брой за всяка акция на Monte Paschi, се посочва в изявление от понеделник.

Като част от офертата Intesa се съгласява да продаде марката и активите на Monte Paschi, включително около половината от клоновете на целевата компания, на застрахователя Unipol Assicurazioni, ако сделката бъде финализирана.

Unipol ще проведе емисия с права за сума до 2,5 млрд. евро, за да подкрепи сделката. Очаква се компанията да заплати между 3 и 3,5 млрд. евро в брой.

Intesa ще запази подразделението Mediobanca, което Monte Paschi придоби миналата година, както и 13-процентния дял на банката в Assicurazioni Generali, се посочва още в съобщението.

В отделно изявление компанията съобщи, че придобива още 3% от Generali. Покупката е чисто финансова и временна, за да се запазят счетоводните ползи след сделката.

Generali отдавна привлича интерес за поглъщане поради доминиращата си позиция в застраховането и управлението на активи.

Интерес към придобиване

Intesa оценява разходите за интеграция при поглъщането на Monte Paschi на около 2,1 млрд. евро преди еднократните данъци. Тя прогнозира синергии на разходите преди данъци от около 1,5 млрд. евро годишно, както и синергии на приходите от около 1,4 млрд. евро преди данъци.

Представител на Monte Paschi е отказал да коментира преди заседанието на борда, насрочено за днес, на което ще бъде разгледана офертата.

Unipol ще предложи сливане между придобитите активи на Monte Paschi и BPER Banca, в която вече е най-големият инвеститор, съобщи застрахователят в допълнително изявление.

Силно присъствие

Придобиването на инвестиционното подразделение на Monte Paschi би затвърдило позициите на Intesa на родния пазар, където според данните на сайта ѝ банката вече разполага с над 2600 клона и 14 млн. клиенти.

64-годишният Месина по-рано беше заявил, че няма да се ангажира с придобивания на местни банки, отчасти поради опасения, че подобни действия биха могли да доведат до проблеми с конкуренцията.

Миналия месец управителят на централната банка на Италия Фабио Панета заяви, че стабилната финансова индустрия на страната има потенциал за нова фаза на сключване на сделки както на вътрешния пазар, така и в региона, като предупреди, че сливанията и придобиванията не трябва да се извършват за сметка на конкуренцията, и посочи риска от прекомерна концентрация на местните пазари.