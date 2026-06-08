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Изтребител на НАТО е свалил дрон над въздушното пространство на Латвия

Над Прибалтийските страни често летят украински дронове, загубили контрол след влияние на руските средства за радиоелектронно заглушаване

14:14 | 08.06.26 г. 2
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Изтребител на НАТО e прихванал и свалил дрон над въздушното пространство на Латвия, съобщават от Министерството на отбраната на страната. В изявлението не се уточнява какъв е дронът, но е записано, че е навлязал заради влиянието на руските средства за радиоелектронно заглушаване.

В отделно съобщение от командването на латвийската армия допълват, че дронът е унищожен от френски изтребител, участващ в мисията на Алианса за защита на региона, допълва Bloomberg.

Това може да е сигнал за промяна в досегашната политика на НАТО - досега в съседните на Украйна държави се вдигаше бойната авиация, когато имаше атака с дронове и ракети в близост до граничните райони. Досега обаче изтребителите основно следяха движението и не предприемаха мерки с мотива да бъде избягвана ескалация. За първи път изтребител свали дрон на 19 май, който беше влязал във въздушното пространство на Естония.

Често в Прибалтийските страни попадат украински дронове след атака с руските системи за заглушаване - основно след атаки към Ленинградска област. В сводката на руското Министерство на отбраната днес липсват данни за такава атака.

През миналата година няколко руски дрона навлязоха умишлено на територията на Полша. Тогава властите в страната съобщиха, че въздушното пространство е нарушено от 19 дрона, като бяха свалени тези, които са сметнати, че представляват заплаха (четири). Тогава беше коментирано, че системите на Полша изглежда не са готови да посрещнат по-масирана атака с дронове.

Такива са опасенията за възможността за реакция и на други държави. Преди дни в блок в румънския град Галац се разби руски дрон "Геран" (модификация на иранския Shahed) след масирана атака в граничния украински град Измаил. Малко по-късно беше съобщено и за украински морски дрон, заглушен от руските системи, който се самовзриви в близост до Констанца. Украинските и румънските власти съобщиха за инцидента и отбелязаха, че украинските военни са предупредили своите румънски колеги, че са загубили контрол над четири морски дрона.

Това е помогнало да бъдат евакуирани хора от застрашените региони и нямаше пострадали и сериозни щети при инцидента.

Рано тази сутрин в Молдова има съобщения за паднали отломки от дрон, след като Русия отново насочи масирано дронове към Одеска област.

След инцидента в Румъния украинският президент Володимир Зеленски отбеляза в интервю за CBS, че Украйна опитва да унищожи всички дронове, дори и летящите към съседните държави, а ако не успее - предупреждава своите съюзници за опасността.

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Последна актуализация: 14:14 | 08.06.26 г.
дронове войната в Украйна НАТО
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Коментари

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2
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гъбко
преди 27 минути
До: Голямото-дърво ... тоше , виж на кадъра са ф16 , като наш'те , ама с ракети ... :)))
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1
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Голямото-дърво
преди 41 минути
"Над Прибалтийските страни често летят украински дронове, загубили контрол след влияние на руските средства за радиоелектронно заглушаване"Сериозно,без майтап,и си вярвате!?!!!! : )
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