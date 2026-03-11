Индия е купила 30 млн. барела руски петрол след дерогацията на САЩ

Индийски рафинерии са купили около 30 млн. барела руски петрол, откакто САЩ дадоха зелена светлина за покупките, за да помогнат на страната да се справи с недостига на доставки от Близкия изток, съобщават запознати с въпроса източници, цитирани от Bloomberg.

Индия намаляваше покупките си на руски петрол от миналата година в отговор на натиска на САЩ, като запълваше празнината с барели от Саудитска Арабия и Ирак, но доставките бяха прекъснати заради разширяващия се конфликт в Близкия изток. Ормузкият проток, който свързва големите производители в региона с останалата част от света, на практика е затворен, откакто започнаха ударите на САЩ и Израел срещу Иран.

След като САЩ предоставиха дерогация в края на миналата седмица, рафинериите в южноазиатската страна, включително Indian Oil и Reliance Industries, са изкупили всички непродадени товари руски суров петрол на спот пазара, съобщават източници, пожелали да останат анонимни, тъй като не са упълномощени да говорят пред медиите. Петролът бил натоварен, но не бил поръчан и голяма част от него вече се намирала в азиатски води.

Руският суров петрол, включващ широка гама от сортове, включително Уралс, ESPO и Варандей, бил предложен с премии между два и осем долара за барел спрямо бенчмарка Брент, съобщават запознатите източници. Преди войната в Близкия изток руският петрол се търгуваше с отстъпки спрямо същия сорт.

Около 10 млн. барела руски суров петрол е бил купен от държавната компания Indian Oil, а Reliance е купила най-малко същия обем, информират трейдъри.

Предоставената от САЩ дерогация обхваща сделки, свързани с руския суров петрол и петролни продукти, натоварени на плавателни съдове преди 5 март, ако се доставят на Индия и се купуват от индийска компания.

Оттогава танкерите, които се отдалечиха от субконтинента, са се насочили отново към него. Сред тях са Maylo и Sarah, пренасящи петрол сорт Уралс, натоварен от западните пристанища на Русия. Те са сменили курса си и са се насочили към Индия, след като първоначално са сигнализирали Сингапур като дестинация.

Промяната не е ограничена само до товари от западната част на Русия. Танкерите Oasis и Noble Walker, натоварени с ESPO от Далечния изток на страната, също са сменили курса си, след като първоначално са се насочили към Китай.

Индия, която традиционно не купува много руски петрол, увеличи покупките след нашествието на Москва в Украйна в началото на 2022 г. и в крайна сметка си навлече гнева на администрацията на Тръмп, която искаше да засили натиска върху Кремъл. Руският петрол сам по себе си не е санкциониран, но Вашингтон включи в черен списък двете най-големи компании производители в страната.

Покупките са достигнали връхна точка от два милиона барела дневно в средата на 2024 г., но са намалели до средно 1,06 млн. барела дневно през февруари, сочат данни на компанията Kpler.