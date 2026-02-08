Защо изключването на Русия от петролния микс на Индия няма да е лесно

Индия внася 85% от петрола, който консумира. Една трета от това идва от Русия – или е идвало от Русия до миналия ноември, когато администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции на водещите износители. Сега Вашингтон засилва допълнително усилията си за прекъсване на петролните връзки на Индия с Русия, но това може да се окаже сложно за втория по големина вносител на петрол в света, пише Oilprice.

„Въпреки че Индия намали покупките си на суров петрол от Русия през последните месеци, е малко вероятно тя да спре всички доставки незабавно, което би могло да наруши икономическия растеж на Индия“, заяви Moody's по-рано тази седмица.

Тръмп обяви напредъка в преговорите за търговско споразумение, заявявайки, че САЩ ще намалят митата върху индийския внос в замяна на ангажимент от страна на Ню Делхи да спре да купува суров петрол от Русия и вместо това да увеличи покупките на американски петрол, заедно с други стоки и суровини.

Русия не изглеждаше обезпокоена от плановете на Тръмп. „Ние, заедно с всички други международни енергийни експерти, сме наясно, че Русия не е единственият доставчик на петрол и петролни продукти за Индия. Индия винаги е купувала тези продукти от други страни. Следователно не виждаме нищо ново тук“, заяви пред медиите Дмитрий Песков, говорител на Кремъл.

Индийският вестник The Hindu цитира и енергиен експерт от Националния фонд за енергийна сигурност на Русия, който отбелязва разликата в свойствата на американския и руския суров петрол.

„Американският шистов петрол, който изнасят, е от леки сортове, подобни на газов кондензат. Русия, от друга страна, доставя сравнително тежък, богат на сяра петрол Уралс. Това означава, че Индия ще трябва да смесва американския суров петрол с други сортове, което води до допълнителни разходи, което означава, че заместването няма да е възможно“, изтъква експертът.

Цената е ключовата дума, когато става въпрос за Индия и вноса на суров петрол. Това е най-вероятната причина, поради която Индия не бърза нито да потвърди този ангажимент, нито дори да го коментира. Вместо това премиерът Нарендра Моди заяви, че е било „прекрасно да говоря с моя скъп приятел президента Тръмп днес. Радвам се, че продуктите, произведени в Индия, вече ще се радват намалено мито от 18%“.

Това намаление на митата е обвързано със спирането на покупките на руски петрол от страна на Индия, а пропускането на тази част от сделката е показателно. Преди 2022 г. Индия е внасяла оскъдни количества руски петрол, средно под 100 000 барела дневно през 2021 г., според данни на Vortex. До юни 2022 г. това количество е достигнало 930 000 барела дневно. До юли 2023 г. средният дневен обем на руския суров петрол, влизащ в Индия, е скочил до 1,97 млн. барела. През януари тази година средният обем е бил 1,06 млн. барела дневно – два месеца след влизането в сила на санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“.

„При по-нататъшни финансови предизвикателства „рафинериите са технически способни да работят без Уралс, но бързото им оттегляне би било търговско предизвикателство и политически чувствително“, изтъква анализатор на Kpler.

Вероятно това е причината индийските рафинерии, търсещи алтернативи на руския суров петрол, да купуват много петрол от Близкия изток, включително от Ирак, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и дори от Западна Африка. Анализатори посочват венецуелския суров петрол като алтернатива на тежките, кисели сортове петрол на Русия, но темпът на производство и износ на Венецуела е недостатъчен, за да замени руските барели – особено на приемлива цена. Цената винаги е била основен приоритет за индийските вносители на петрол – и предишната администрация на САЩ използва това в плановете си да намали приходите от петрол на Русия, без да предизвика скок в цените.

САЩ при управлението на Джо Байдън нямаха никакъв проблем с това Индия да се превърне в основен клиент на руския петрол. Всъщност, администрацията на президента поиска от Индия да увеличи покупките на руски петрол след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. Както тогавашният министър на финансите Джанет Йелън заяви пред Ройтерс, руският петрол „ще се продава на изгодни цени и ние сме щастливи, че Индия или Африка, или Китай ще получат тази изгодна сделка. Всичко е наред“. Две години по-късно това спря да е приемливо.