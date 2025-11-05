Китай, Турция и Индия купуват 95% от руския петрол и Москва няма много алтернативи

Китай, Индия и Турция са единствените купувачи на руски петрол в последните месеци - 95% от износа през морски терминали се насочва към тях, и за Москва ще бъде почти невъзможно да намери алтернатива, пише Bloomberg. Данните на агенцията показват, че санкциите на САЩ вече започват да се усещат.

През октомври износът на петрол достига 3,58 млн. барела дневно, което е понижение от 190 хил. барела на ден спрямо данните за септември. Наблюденията сочат, че Русия продължава да товари танкери, но рафинериите купуват все по-неохотно руския петрол. Към 2 ноември към своите дестинации пътуват 24 танкера с 21,1 млн. барела петрол, докато седмица по-рано, към 26 октомври, танкерите са 34 с товар от 26,4 млн. барела.

Намалените доставки ограничават и приходите - през октомври средноседмичните приходи достигат 1,36 млрд. долара. Тенденцията обаче е към влошаване - в последната седмица на октомври приходите намаляват с 27% спрямо предходната седмица и достигат 1,15 млрд. долара.

На базата на наблюденията на търговците Bloomberg изчислява, че средната цена на сорта "Уралс", доставян през Балтийско и през Черно море, е поевтинял до малко под 52 долара за барел. Сортът EPSO се търгува за 59 долара за барел. Това е под тавана на страните от Г-7 от 60 долара за барел.

Според Bloomberg включването на "Лукойл" и "Роснефт" в санкционните списъци на Вашингтон и на Лондон ще има най-голямо отражение именно по отношение на доставките през морските терминали.

Вече има данни за намаляване на покупките от индийски рафинерии, което ще се отрази на доставките през декември и през януари 2026 година. Индийските компании купуват известни количества от малки доставчици, които не са под санкции.

Китайски рафинерии предприемат същите стъпки - държавните Sinopec и PetroChina отказаха няколко товара, с което намалиха доставките по море с 45%, или 400 хил. барела на ден. Има данни, че и турските компании започват да купуват петрол от Либия, Саудитска Арабия и Казахстан и намаляват руския петрол.

За много анализатори това е само временно - по същия начин приходите от търговия с петрол в руския бюджет се сринаха в първите месеци на 2023 година, докато Москва не измисли своя "сенчест флот", който се движи в нарушение на западните санкции. Дори и от Gunvor - компанията, която направи оферта за международните активи на "Лукойл", отбелязаха, че рано или късно руският петрол ще намери пътя до пазара отново.

В последната седмица на октомври има и леко увеличаване на преработката на петрол в Русия, което също ограничава износа. Това обаче може би ще бъде временно явление след новите атаки по рафинериите на "Лукойл" в Кстово (Нижегородска област) и на "Роснефт" в Саратов преди дни.

Украински дронове нанесоха и сериозни щети по терминала в Туапсе, който е един от големите на Русия с капацитет от 17 млн. тона петрол годишно.