Бавното отказване на Унгария от руския петрол изглежда доближава своя край

През 2022 година Европейският съюз (ЕС) въведе забрана за покупката на руски петрол и горива във връзка с войната, която започна Москва в Украйна. Тогава беше допуснато изключение за Унгария и Словакия, като държави без излаз на море и силно зависими от доставките по петролопровода "Дружба", както и на България, която имаше нужда от технологично време, за да се настрои рафинерията на алтернативни горива.

Оттогава Унгария не спира да повтаря, че спирането на руския петрол ще бъде катастрофа не само за енергетиката ѝ, а и за целия ЕС. Това опасение на премиера Виктор Орбан не се потвърди в България - преминаването на алтернативните доставки не доведе до липсата на горива, или до съществено увеличение. Сега с новите санкции на Запада унгарските власти ще трябва бързо да потърсят алтернативи, смятат анализатори, цитирани от Politico.

Според тях руският петрол ще се оскъпи за Унгария на фона на очакваните санкции на САЩ срещу държавите, които продължават да купуват от "Роснефт" и "Лукойл", както и заради готвени от ЕС мита върху руския петрол. Възможен изход за Будапеща е на първо място смяната на доставчика по "Дружба", което направи Германия - страната купува петрол по петролопровода, но от Казахстан.

Другата опция е Хърватия. От три години обаче Будапеща обвинява своята съседка и съюзник в ЕС и НАТО, че е увеличила таксите за терминала си в Адриатическо море, искайки да печели от войната в Украйна, както и че по съществуващите петролопроводи няма достатъчно капацитет за преноса.

"Тези обвинения са отправяни от много време и са ... 100% неверни", казва хърватския министър на икономиката Анте Шушняр пред Politico. Според него това е просто извинение на Орбан да продължава да купува руския петрол. Операторът на терминала отбелязва, че таксите не са променени от 2022 година насам и са едни и същи за всички. Те не надхвърлят 2% от цената на петрола, но колко точно са, е търговска тайна.

Няма политическа воля, отбелязва и унгарският анализатор Петер Креко, но и допълва, че ако няма дерогация, правителството сериозно ще потърси алтернатива.

Очаква се през следващата седмица Виктор Орбан да пътува до САЩ за среща с американския президент Доналд Тръмп, с когото вероятно ще разговаря за петрола. САЩ вече дадоха отстъпка на Германия заради активите на "Роснефт" в страната, които обаче са под управлението на Берлин и не използват руски петрол.

По данни на европейската статистика ЕС почти е спрял вноса на руски петрол - от 26% дял във общия внос на петрол през 2021 година до 3% през 2024 година. В Унгария е обратното - от 61% зависимост от руския петрол във вноса през 2021 до 86% през 2024 година.

Пазарни анализатори отбелязват, че заявките, че по-скъпият петрол ще увеличи съществено цените на бензиностанциите не са състоятелни, защото движението им зависи не толкова от петрола, а от търговията на борсите в региона. При по-висока цена на петрола печалбата на унгарската петролна компания MOL ще намалее, а това означава и по-малки приходи в хазната.

Именно това е нежелано от Орбан месеци преди изборите за парламент, допълват още унгарски наблюдатели.