Украйна изпълнява заканата си руснаците да почувстват ударите на войната

През октомври украинските дронове продължават да атакуват рафинерии и петролни бази в Русия. В нощта срещу 19 октомври за пореден път е ударена рафинерията на "Роснефт" в Новокуйбишевск (Самарска област). Това е четвъртата атака за тази година след ударите през март, август и септември. Рафинерията има капацитет за преработката на 8,8 млн. тона петрол годишно.

Руското издание РБК съобщава и за взрив и пожар в цех на газопреработвателното предприятие в Оренбург след атака с дронове. Съоръжението е собственост на "Газпром", а разстоянието от украинската граница е 1500 км. Заводът има капацитет за преработката на 37,5 млрд. куб. метра газ годишно.

По данни на Министерството на отбраната на Русия тази нощ са свалени 45 украински дрона, като 12 от тях нас Самарска, а 11 над Саратовска област.

Руснаците започват да усещат ефектите от ударите с дронове

Проучване на общественото мнение, цитирано от "Газета.Ру" показва, че 74% от шофьорите в Русия виждат увеличаването на цените на бензина, а 56% го смятат за "значително". 19% от руснаците вече са се сблъскали с проблема на липсващи горива по бензиностанциите.

Руското издание отбелязва, че от началото на годината цената на бензина се е повишила с 10%, но това е най-рязкото увеличение от 15 години. От Съюза на автомобилистите отбелязват и по-лошото качество на горивата, което вече е предизвикало проблеми с двигателите на китайски автомобили.

Но не само петролни съоръжения попадат под украинските удари и от началото на октомври Украйна започна да атакува и енергийни съоръжения и подстанции. В резултат вече на няколко пъти беше предизвикан пълен срив на енергийната система на Белгород, чието население надхвърля 320 хил. души. Уличното осветление е изключено, за да се пести електроенергия, а властите призовават местните жители да си купуват генератори, пишат руски военни наблюдатели, които обелязват още, че досега руските усилия не са предизвикали срив в Киев, макар че на няколко пъти имаше прекъсвания на тока в части от града.

В нощта срещу 18 октомври дронове предизвикаха мащабен пожар и в 500-киловолтова подстация "Вешкайма" в Уляновска област, смятана за критично важна за захранването на централните части от т.нар. Поволжки регион (територията около течението на р. Волга) - Уляновска и Самарска област и републиките Мордавия и Чувашия.

По данни на руски анализатори през съоръжението преминават големи количества електроенергия, включително и от водни цетрали по Волга.

Проблеми с електрозахранването има и в Крим, където дронове поразиха няколко подстанции. На окупирания полуостров продължават да горят петролното депо край Хвардийско и теминала във Феодосия. Сателитни снимки показаха че терминалът е сериозно повреден и голяма част от резервоарите са разрушени, което ще затрудно сериозно възстановяване на работата му.

При последната по-масирана въздушна атака към Крим Русия загуби един от изтребителите си Су-30. Причините все още се изясняват като версиите в руските канали в Telegram варират от осколки от дрон до приятелски огън.

Възстановява се захранваето на Запорожката АЕЦ

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи, че е започнала работата по възстановяване на връзката на Запорожката АЕЦ с енергийната мрежа на Украйна. Руски военни кореспонденти отбелязват, че централата се включва към подстанция "Днепровска", която е ключова за елекрозахранваето за източните и централните части на Украйна и връзката с ядрената централа е всъщност защита срещу ракетни удари и съответно - срив на енергийната система в региона.

Но в същото време Русия почти е построила своята алтернативна линия, чрез която се опитва да включи ядрената централа в собствената си енергийна мрежа и това ще превърне подстанцията в цел. От Института за изучаване на войната (ISW) отбелязват, че присъединяването на ядрената централа към руската мрежа би поставило сериозен риск за сигурността и ще означава окончателното присвояване на енергийната мощност.

Украйна влага мисъл в защитата на енергийните си съоръжения от дронове

Украйна също започна да изгражда мрежи около свои енергийни съоръжения и според руски военни коресподенти те са много по-добре премислени, отчитащи и увеличената боеспособност на дроовете, чиито бойни глави вече достигат 90 кг.

Разпространени снимки показват няколко нива на защита - мрежа, която обгражда периметъра на съоръжението, както и такава, която е около самото съоражение. Подобна защита е безполезна срещу ракети, но вече е показала, че е устойчива на дронове.

Този път Путин е обещал да върне украинска земя, но в замяна на контрола над Донбас

Според The Washington Post този път руският президент Владимир Путин е обещал на Доналд Тръмп, че ще изтегли войските си от окупираните части на Запорожка и Херсонска област, но в замяна на контрола в целия Донбас. Преди срещата в Аляска се заговори за този вариант, но по-късно беше уточнено, че по-скоро става въпрос за замразяване конфликта по линията на фронта в тези две области в замяна на изтеглянето на Украйна от Донецка и Луганска област.

И четирите области са анексирани и включени в руската Конституция като част от Русия, но Москва не държи пълния контрол върху тях. Според оценки на The Economist при сегашното темпо на руското настъпление окупацията на четирите области в административните им граници ще бъде осъщественно най-рано през юни 2030 година. Линията на фронта практически почти не се е изменила от октомври 2022 година, когато Украйна си върна Херсон и освободи окупираните части от Харковска област.

Украйна категорично отказва да предаде територии, които не са окупирани от руски части, още повече, че контролът над Донецка област отваря възможности за бързи атаки към Днипропетровска област, която е промишленото сърце на Украйна. Предложението на Киев е примирие по линията на съприкосновението и преговори, при които да бъдат уточнени точните граници на рускита окупация - в момента фронтовата линия пресича много населени места. Киев ще признае тези територии за временно окупирани, а не за руски.

Опитите за окупация на Донбас започнаха през 2014 година и за това време Русия почте напълно превзе Луганска област, но владее около 70% от територията на Донецка област и останалите под контрола на Киев територии се смятат за едни от най-укрепените части на украинската защита.

Призив за прекратяване на бойните действия по линията на съприкосновение отправи и американският президент Доналд Тръмп.

Покровск продължава да е най-желаната цел за руснаците и през есента

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за 1333-ия ден от пъломащабната война обаче показват, че бойните действия запазват своята интензивност. Русия е извършила и 84 въздунши удара със 193 управляеми авиационни бомби, както и 5100 артилерийски обстрела. Използвани са 6300 fpv-дрона. Преди ден Русия изстреля рекордните 268 авиационни бомби по територията на Украйна и вече има данни, че далекобойността им се увеличава до около 120 км. Данните на ВВС на Украйна вече показват редовни атаки с тези евтини бомби от времето на Втората световна война, но модернизирани със системи за насочване, по близките до фронтовата линия населени места - Суми и Запорожие.

Данните на ВСУ показват, че най-интензивните боеве остават около Покровск - В това направление и съседното Олександривско направление са регистрирани 63 бойни сблъсъка. Руски военни кореспонденти потвърждават информацията за унищожена бронирана гехника, която се върна на бойното поле заради влошаването на времето. Руснаците се опитват да прекъснат логистичните връзки на украинските защитици в региона.

Интензивни са боевете за Купянск, където има данни, че руската армия е напреднала през предградията до центъра на града. Украйна е изпратила подкрепления в тези зони и битките се ожесточават.