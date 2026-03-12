Русия се провали с "демилитаризацията" - Киев продава военни технологии на САЩ

Изглежда Русия се провали с плановете за "демилитаризация" на Украйна, посочват повечето руски военни анализатори. Това беше една от основните цели на "специалната военна операция", обявена от руския президент Владимир Путин. Според анализаторите "демилитаризацията" би трябвало да означава, че Киев не просто няма оръжия и ракети, но дори и не може да ги придобие - чрез покупки или собствено производство.

В момента обаче Украйна е разширила в пъти своя военнопромишлен комплекс спрямо началото на войната и вече почти половината от използваните оръжия и муниции са местно производство. Нещо повече - в момента Киев предлага на САЩ и своите съюзници военни технологии - цялостни системи за защита от атаките на дронове. Украински компании също така вече са в полезрението на Пентагона за доставки на дронове.

По думите на украинските власти в момента има поне три екипа, които работят на място в Близкия изток - в Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия, за защитата от дроновете, които Иран изпраща към съседните си страни. В нощта срещу 12 март има няколко успешни атаки срещу петролен терминал в Оман и два танкера в иракското пристанище Басра. Има съобщения за взривове във военни бази на САЩ в различни държави, както и по товарни кораби в Ормузкия проток.

Десетки видове дронове

Какво обаче предлага Киев? Украинският военен анализатор Олександър Коваленко отбелязва, че украинските методи за борба с дронове не са тайна и се обсъждат открито на всеки международен форум в последните години, но досега са като цяло неглижирани. Украйна предлага огромен асортимент от зенитни дронове, които имат различни характеристики на работа и приложения - като цяло те могат да бъдат групирани в система за отбрана с малък обсег на действие - до около 20-25 км, с максимална височина от 5000 м и средна скорост от 300 км/ч.

Най-известните са Sting и P1-Sun, като първите се използват най-често за унищожаването на разузнавателни дронове (от типа "Орлан"). Вторите развиват скорост от над 300 км/ч и могат да бъдат управлявани и от оператор, и в автономен режим. Техният обхват е до 23 км и именно те се използват за унищожаването на дроновете от типа Shahed.

Но Украйна разполага още и с ODIN Win_Hit, който може да се изстрелва и от самолети, превръщайки го в потенциално средство и срещу хеликоптери, както и с WIY STRILA, чиято скорост е рекордна - над 350 км/ч, но обхватът е малък - до 14 км.

Zerov-8 пък има система за следване на цели и може да работи в автономен режим и още много други - с по-голяма бойна глава, по-голям обхват и други характеристики. Повечето са разработвани от стартъпи в гаражи, но са вече в масово серийно производство, други - тепърва навлизат. Ако Близкият изток действително се заинтересува от тези технологии, то инвестициите ще разширят още повече и капацитета на производството, и разработките на нови продукти.

Украинските fpv-дронове преминават през руската защита

Украйна вече произвежда и милиони fpv-дронове годишно, които заместват артилерията и в двете воюващи армии. Според руски военни кореспонденти в последните седмици е видимо, че украинците разполагат с повече дронове. Те използват нови честоти и преминават през системите за радиоелектронно заглушаване.

Според анализаторите средствата за защита от такива дронове в момента са физически, включително и унищожаването на командните центрове и оператори, логистичните линии и производствените бази.

От началото на март данните на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) сочат увеличение на дроновете камикадзе, управлявани от оператори, на фронтовата линия. През текущата седмица ежедневно броят им надхвърля 9000.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1477-ия ден пълномащабната война (11 март) показва, че броят използвани fpv-дронове остава висок - 9200. През миналото денонощие Русия е извършила и 103 въздушни удара с 322 управляеми авиационни бомби (втори по мащаб удар от началото на войната) по позиции на фронта и близките населени места. Интензивността на бойното поле се забавя още - регистрирани са 128 бойни действия спрямо 137 ден по-рано.

Най-интензивни остават боевете в три направления - Костянтинивското (22 атаки), Покровското (24 атаки) и Хуляйполе (21 атаки). Руски военни кореспонденти съобщават за позиционни боеве в различни части от фронтовата линия без съществена промяна спрямо последните дни.

Украйна унищожи втория производител на чипове в Русия, а кой е първият?

С масиран ракетен удар на 10 март в Брянск беше разрушен вторият по големина в Русия производител на микроелектроника "Кремний Эл". Тези елементи са част от модулите за управление на руските ракети. Най-големият завод обаче е "Микрон" и в момента изглежда недосегаем за Украйна - намира се в покрайнините на Москва и е защитен от плътната система за противовъздушна отбрана (ПВО) на столицата.

Единствената възможност да бъде засегнат този завод са балистични ракети, с каквито Украйна не разполага, пише Defense Express. Украинското издание обаче посочва, че в момента производителят на ракетата "Фламинго" - Fire Point, провежда тестове на далекобойна балистична ракета FP-9, чиито характеристики отговарят на описанието.

В интервю за украински медии съоснователят на компанията Денис Щилерман коментира, че ако разработката е успешна, тази ракета има 25% шанс да пробие защитата (от над 130 позиции на системи на ПВО) на Москва.

Зеленски: Премахването на санкциите означава, че приемаме агресията

ЕС, САЩ и останалите страни наложиха санкции срещу Русия заради нейната агресия срещу Украйна, премахването им означава легитимизиране на агресията, коментира украинският президент Володимир Зеленски по време на брифинг в Киев. Той посочи, че като президент на нападнатата държава за него премахването на санкциите е недопустимо и агресията не трябва да остане ненаказана.

Коментарът му е свързан с изявления на американския президент Доналд Тръмп, че може да се стигне до премахване на санкции срещу енергийния сектор на Русия, за да бъде стабилизирана цената на петрола. Той коментира, че премахването на тези санкции ще е временно, но и допусна, че може и да не бъдат върнати отново.

Още в първите месеци на войната в Украйна САЩ и Великобритания забраниха вноса на руски петрол, а малко по-късно и ЕС и други страни се присъединиха към ембаргото. В последните четири години се добавят още ограничения, които да намалят приходите от търговия с енергоресурси. Те са основен източник на средства за Русия.

Унгария е на страната на Русия

Унгария е стратегически партньор и съюзник на Русия, каза още украинският президент в интервю за Politico. "Единственото, което не прави Унгария, е да изпраща дронове и войски срещу нас", каза той и допълни, че още от първите месеци на войната Будапеща е блокирала и опитва да блокира всяко решение на ЕС за Украйна - за финансиране, предоставяне на военна помощ, началото на преговорния процес за членство в ЕС и т.н. Още от самото начало Унгария не позволява транзита на оръжия през своята територия и разпространява руски наративи.

По отношение на блокирания заем за Украйна Зеленски отбеляза, че това не е конфликт между Унгария и Украйна, а между Унгария и ЕС и те трябва да решат този проблем. Лидерите на ЕС одобриха заема за Украйна в размер на 90 млрд. евро за две години по време на заседанието си през декември. Два месеца по-късно Унгария блокира самия механизъм, заявявайки. че няма да подкрепи нито едно решение за Украйна, ако не бъде пуснат в експлоатация петролопроводът "Дружба".

Украйна отбеляза, че тръбите са разрушени при руска атака с дронове в края на януари и това не е за първи път. Според Зеленски причината не е петролопроводът, защото доскоро той е работил, а позициите на Унгария са били същите.

Украинският президент каза още, че заемът на ЕС е важен за сигурността не само на Украйна, но и на Европа и затова всички имат нужда от План Б, не само Киев.

Русия сформира бойни групи, които ще защитават петролните танкери в Балтийско море

Русия сформира бойни групи с участието на бойци от ЧВК "Вагнер" и военното разузнаване (ГРУ), които да защитават танкерите, преминаващи през Балтийско море, съобщава Центърът за изследване на организираната престъпност и корупцията, неправителствена организация, която е създадена от група разследващи журналисти по цял свят. Според техните източници в екипажите на търговските кораби ще бъдат включвани военни, които няма да позволяват на екипажите да изпълняват заповеди на бреговата охрана.

Друга задача ще бъде разузнавателна дейност, отбелязват още от центъра.

В последните седмици европейски страни спряха няколко руски кораба, плаващи под санкции, по подозрения за нарушения на правилата на международното корабоплаване.