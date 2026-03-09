Петролът прескочи 100 долара за барел след намаляване на добива в Кувейт, Ирак и ОАЕ*

Цената на петрола прескочи психологическата граница от 100 долара за барел за първи път от началото на 2022 година, когато Русия нахлу в Украйна, пише CNBC. Натиск върху пазара оказват съобщенията за намаляване на добива в Кувейт, Ирак и Обединените арабски емирства (ОАЕ). И трите държави са сред водещите членове на ОПЕК по отношение на добива на петрол.

Причината да бъде намален добивът е затвореният Ормузки проток - възможностите за съхранение на петрол и в трите страни се изчерпват.

Иран ограничи преминаването през най-важният път на петрола - Ормузкия проток, и макар и изнервени, петролните пазари бяха относително спокойни през миналата седмица в очакване на бърза развръзка. В петък цената на петрола скочи рязко - с над 10% след думите на американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social, че вече не чака нищо друго, освен "безусловната капитулация" на Иран.

Така в първата седмица на операцията на САЩ и Израел в Близкия изток американският лек суров петрол WTI поскъпна с малко над 35% - най-резкия седмичен ръст в историята на търговията с този сорт петрол, започнала през 1983 година.

В първите часове на новата седмица* американският петрол продължава ръста си и цената му скочи над нивото от 108 долара за барел, или повишение от 19 на сто. Европейският "Брент" се търгува за малко над 107 долара, което е ръст от 17%.

По данни на Ройтерс Ирак, вторият по големина производител на петрол в ОПЕК, е намалил добивите в три големи петролни полета в южните части на страната със 70% до 1,3 млн. барела на ден. Преди началото на войната в Иран добивите бяха около 4,3 млн. барела на ден. Кувейт не дава информация за ограниченията, а само отбелязва, че намалява добива и преработката на горива заради иранските заплахи срещу сигурността в Ормузкия проток. В ОАЕ пък отбелязват, че следят внимателно добива и го съобразяват с възможностите за съхранение.

Американският министър на енергетиката Крис Райт коментира, че преминаването на танкери през потока ще бъде възстановено, когато САЩ разруши възможността на Иран да застрашава танкерите и допълни, че това ще стане скоро.

"В най-лошия случай това ще отнеме няколко седмици, не месеци", допълни той пред CNN.

Следударите на САЩ и Израел по обекти в Иран , Техеран започна да изпраща ракети и дронове по съседните си държави, целейки както обекти на САЩ и военни бази, така и летища и хотели в Кувейт и Дубай. Според анализатори Иран е изстрелял повече ракети и дронове по съседите си, отколкото по Израел. За няколко дни страните от Близкия изток използваха голяма част от запасите от ракети за отразяване на иранските атаки и започнаха да търсят достъпни алтернативи на американските системи за противовъздушна отбрана (ПВО).

САЩ и страните от региона официално се обърнаха към Украйна за помощ в борбата с дронове. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи пред журналисти в Киев, че първата група от експерти заминава в понеделник (9 март) за Перскийския залив и ще започне обучението на местните ВВС за прехващане и унищожаване на дроновете. Страните от Близкия изток искат да закупят и дронове прехващачи, но продажбата им ще зависи от нуждите на самата Украйна, която е във война вече пета година.

Русия ежедневно изстрелва стотици дронове по украинските градове. По-голямата част от тях са модернизирани Shahed, които Иран запчона да предоставя на Москва преди няколко години. Техеран даде и лиценз за производството на дронове.

* Данните са актуални към 0:30 часа