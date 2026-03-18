Отварянето на Ормузкия проток трудно ще се постигне без прекратяване на огъня

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отчаяно иска да отвори отново Ормузкия проток, за да облекчи разрастващата се глобална енергийна криза. Той обаче няма да постигне това лесно без прекратяване на огъня във войната срещу Иран, пише Bloomberg.

Спорадичните атаки на Иран срещу кораби и заплахата от мини намалиха трафика по жизненоважния воден път до минимум и на практика поставиха Техеран, а не военноморските сили, в контрол над пролива. През него преминават около една пета от световните доставки на петрол, а прекъсването доведе до съкращения на производството, недостиг на горива и повишаване на цените по света.

Тръмп оказва натиск върху съюзниците да изпратят военни кораби, за да помогнат за повторното отваряне на пролива, като предлага многонационален военноморски ескорт на търговски кораби. Европейските и азиатските партньори на САЩ вече му отказаха. Правителствата от Берлин до Токио се питат дали шепа кораби биха могли да окажат някакво влияние срещу способността на Иран да заплашва кораби.

Графика: Bloomberg

„Може да отнеме няколко седмици, за да се гарантира сигурността на Ормузкия проток“, коментира Боб Макнали, президент на Rapidan Energy Group и бивш служител в Белия дом. „Докато не неутрализираме многопластовите, асиметрични възможности на Иран – мини, бързи атакуващи кораби, подводници и дронове, няма да можем да прекарваме търговски или дори ескортни кораби“, добавя той.

Тръмп отговори на липсата на ентусиазъм от страна на партньорите с довода, че САЩ вече не се нуждаят от помощ нито от страните от НАТО, нито от Япония, Австралия и Южна Корея.

Иран изнася петрол през Ормузкия проток

С продължаващата война единственият транзит през Ормузкия проток се осъществява по ирански правила. Няколко кораба преминаха през водния път, като плаваха близо до иранския бряг. Това предполага, че преминаването зависи от одобрението на Техеран, а не от външна защита. Резултатът е система, при която протокът не е официално затворен, но достъпът е контролиран, а нормалните търговски потоци остават далеч извън обсега.

Около 90 кораба, включително петролни танкери, са преминали през Ормузкия проток от началото на конфликта с Иран, според публикация на Euronews.

Страната продължава да изнася милиони барели петрол, а много от корабите са от т.нар. сенчест флот, чрез който се избягват западните санкции и надзор, според данни на компанията за морски данни Lloyd's List Intelligence.

Съвсем наскоро кораби, свързани с Индия и Пакистан, също прекосиха пролива, тъй като правителствата засилват преговорите с Техеран.

Китай остава най-големият купувач на ирански петрол.

Според Том Шарп, бивш британски военноморски офицер, военното решение за отварянето на Ормузкия проток е най-малко доброто решение. „Това е по-скоро политически въпрос“, добавя той.

„Това, което Иран прави сега, е това, което видяхме да правят хутите в Червено море. Само няколко снаряда и това е достатъчно, за да изплашат екипажите на корабите“, казва още той.

