САЩ може да освободят от санкции иранския петрол, натоварен на танкери

Възможно е скоро САЩ да отменят санкциите срещу иранския петрол, който в момента е натоварен на танкери, с цел увеличаване на световните доставки и понижаване на цените. Това заяви днес американският министърът на финансите Скот Бесънт, цитиран от Ройтерс.

„В следващите дни може да отменим санкциите върху иранския петрол, който е натоварен на танкери. Става въпрос за около 140 млн. барела“, заяви Бесънт в интервю за Fox Business Network. По думите му „доставките се равняват на приблизително между 10 дни и две седмици от глобалното потребление“.

Очаква се това количество да окаже временно понижаващ ефект върху цените на петрола.

Поскъпването е свързано с напрежението около Иран, включително затварянето на Ормузкия проток и нападения срещу танкери. Миналата седмица американското министерство на финансите предприе сходна мярка, позволяваща продажбата на руски суров петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби, които се равняват на около 130 млн. барела.

Бесънт посочи, че Вашингтон разглежда и други възможности за увеличаване на предлагането, включително освобождаване на допълнителни количества от стратегическия си петролен резерв, в допълнение към вече обявените от Международната агенция по енергетика 400 млн. барела миналата седмица.

Той подчерта, че финансовото министерство няма да се намесва на финансовите пазари, а ще се съсредоточи върху увеличаване на физическите доставки, за да компенсира недостига от 10 до 14 млн. барела дневно вследствие почти изцяло спрения трафик през Ормузкия проток.

Бесънт допълни, че президентът Доналд Тръмп се очаква да обсъди с японския премиер Санае Такаичи възможностите за участие на японските военноморски сили в осигуряването на безопасно корабоплаване през Ормузкия проток, тъй като през този маршрут Токио получава по-голямата част от петрола си.

„Тя (Санае Такаичи) е много проамерикански настроена. Мисля, че днес ще проведем много добра дискусия“, каза Бесънт, добавяйки, че Такаичи може да предприеме действия за евентуално освобождаване на допълнителни количества петрол от японските стратегически резерви - над договорените вече обеми.

Бесънт отбеляза също, че Китай се е превърнал в „ненадежден“ доставчик на рафинирани горива, след като е ограничил износа към други азиатски държави.

Финансовият министър коментира и темата за това кой ще бъде следващият председател на Федералния резерв. Бесънт заяви, че срещите между предпочитания от Доналд Тръмп кандидат за поста - Кевин Уорш, и американските законодатели протичат добре, допълва Ройтерс.

Той обаче отказа да коментира дали разследването срещу настоящия президент на централната банка Джером Пауъл ще бъде прекратено.

Процедурата по утвърждаване на Уорш в Сената е поставена под въпрос, след като високопоставен сенатор от Републиканската партия заяви, че ще блокира номинацията, докато продължава разследването, водено от федералния прокурор Жанин Пиро срещу Пауъл.

„Няма да коментирам воденото в момента разследване. Ще видим как ще се развият нещата. Но това, което ще се случи, е, че Кевин Уорш провежда срещи със сенатори. Срещите вървят много добре. Ще има изслушване“, заяви Бесънт за Fox Business Network, като уточни, че „това, което може да бъде забавено, е провеждането на гласуването“.

