Мисия почти невъзможна: Ще успее ли Кевин Уорш да намали лихвите преди изборите в САЩ?

Напускащият поста председател на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл може би вече е направил последното понижение на лихвените проценти в кариерата си, предвид последните икономически данни. А Кевин Уорш, неговият вероятен наследник, може да се окаже в неудобната ситуация да чака дълго - почти до междинните избори - преди да започне облекчаването на паричната политика, което президентът Доналд Тръмп очаква от своя лично избран нов председател, пише Джонатан Левин за Bloomberg.

Ако изминалата година е показателна, подобен сценарий би довел до това Тръмп бързо да започне да критикува новия председател на Фед в социалната мрежа Truth Social, поставяйки на изпитание ангажимента му към независимостта на централната банка и разклащайки финансовите пазари.

Доклад в петък показа, че предпочитаният от Фед измерител на базисната инфлация — ценовия индекс на разходите за лично потребление (РСЕ), който не включва храните и енергоносителите - се е повишил с 0,4% през декември или с най-резкия темп от миналия февруари насам. На годишна база показателят е нараснал с 3% - цял процентен пункт над целта на Фед от 2%. Очаква се той да е останал около тези нива и през януари.

Трябва да се има предвид, че през последните години компаниите често използват цялото първо тримесечие, за да въведат наваксващи увеличения на цените, което може да поддържа натиск нагоре и в отчетите за февруари и март. В доклада за април пък се очаква статистическа особеност да доведе до скок в инфлацията при жилищата (който ще бъде публикуван през май - месецът на смяната на ръководството на Фед).

С други думи, отчетената инфлация вероятно ще остане ускорена до края на мандата на Пауъл. А Уорш, ако бъде одобрен от Сената, може да започне новата си роля с поредица от нула окуражаващи инфлационни доклади, с които да убеди колегите си във Фед в нуждата от понижаване на лихвите.

Към всичко това търговската политика остава непредвидим фактор. В решение с 6 срещу 3 гласа в петък Върховният съд отмени по-голямата част от митата на Тръмп, въведени под претекст за национална извънредна ситуация. Белият дом обеща да ги въведе отново чрез алтернативни правни механизми, така че решението вероятно ще засили несигурността, вместо да я намали.

Не става дума за това, че инфлацията се влошава съществено, но тя и не показва осезаемо подобрение. Процесът на дезинфлация се забавя в момент, когато икономическият растеж остава силен, а пазарът на труда - устойчив. Макар растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) да се забави до годишен темп от 1,4% през четвъртото тримесечие, това до голяма степен се дължи на рекордно дългото спиране на работата на администрацията през първите 43 дни от периода. Крайните продажби към вътрешни купувачи - показател, често наричан „базов БВП“ - нараснаха с приличен темп от 2,4%. Междувременно безработицата намаля през последните два месеца, а спадът в първоначалните молби за помощи при безработица подсили сигналите за стабилизиране на пазара на труда.

Още преди последните данни централните банкери, на заседанието на Фед от 27-28 януари, вече започнаха фино да променят оценката си за баланса на рисковете между инфлацията и пазара на труда. Ето ключов откъс от протокола на паричния орган от заседанието миналия месец:

„Някои участници коментираха, че вероятно ще бъде уместно основната лихва да остане без промяна известно време, докато Фед внимателно оценява постъпващите данни, а редица от тях прецениха, че допълнително облекчаване на политиката може да не е оправдано, докато няма ясни индикации, че напредъкът в дезинфлацията отново е стабилно на прав път. Няколко участници посочиха, че биха подкрепили двупосочно описание на бъдещите решения за лихвите, отразяващо възможността за повишаване, ако инфлацията остане над целта.“

Сега разгледайте графика, по който ще работи Уорш, докато се опитва да изгради консенсус за понижение на лихвите. Макар да няма строго правило какво означава „ясна индикация“ за дезинфлация, централните банкери знаят, че един или два месеца данни често съдържат статистически шум. Историята показва, че те често разчитат на правилото „три правят тенденция“. Това означава, че Уорш ще се нуждае от безупречна поредица от данни в докладите за май, юни и юли (публикувани съответно през юни, юли и август), за да организира понижение на лихвите на заседанията през септември или октомври - съвпадащо удобно с междинните избори през ноември.

Разбира се, обстоятелствата могат да се променят. На пазара на труда наемането остава осезаемо слабо, а хората, които губят работата си, често търсят нова в продължение на месеци - както и много млади хора, които се опитват да започнат кариерата след завършване на образованието си. Въпреки това на този етап би било трудно за централните банкери да аргументират нуждата икономиката да получи допълнително „лекарство“ от Фед предвид наличните данни.

Всичко това очертава изключително неловко начало за „Фед на Кевин Уорш“. Основната причина президентът Тръмп да избере нов председател беше желанието за понижаване на лихвените проценти. А Уорш в крайна сметка получи поста, след като смекчи репутацията си на „ястреб“* в паричната политика и се представи като човек, споделящ възгледите на президента. Но в крайна сметка паричната политика се определя от комисия с още 11 души, които Уорш ще трябва да убеди с наличните доказателства. И става все по-трудно да се види как той бързо ще осигури пониженията на лихвите, които президентът жадува. А като се има предвид склонността на Тръмп да атакува онези, които го разочароват, това може да доведе до труден период за новия лидер на Фед.

*Централните банкери, които смятат, че инфлацията е много по-голям бич за икономиката от бавния ръст и следователно рядко гласуват за намаление на лихвените проценти, носят нарицателното "ястреби", а тези, които са предразположени да гласуват за намаляване на лихвените проценти и за стимулиране на икономиката, са „гълъби“ - б. а.