Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп

Върховният съд на САЩ отмени всеобхватните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, като постанови, че той е превишил правомощията си, използвайки закон, предназначен за извънредни ситуации, предадоха световни агенции, цитирани от БТА.

С решение, взето с мнозинство от 6 срещу 3 гласа, върховните съдии потвърдиха становището на предишната съдебна инстанция, че президентът Тръмп неправомерно се е позовал на закон от 1977 г., за да въведе едностранно мита върху вноса.

Делото бе образувано по жалба на компании, засегнати от митата, както и на 12 американски щата, повечето управлявани от демократи, които оспориха безпрецедентното прилагане на закона.

В решението си съдът подчертава, че съгласно Конституцията правомощието за налагане на мита принадлежи на Конгреса.

Митата – данъци върху внасяните стоки – бяха ключов инструмент в икономическата и външната политика на Тръмп. Те бяха в центъра на глобална търговска война, започната след началото на втория му президентски мандат, която обтегна отношенията със съюзници и търговски партньори, повлия на финансовите пазари и засили несигурността в световната икономика, допълва Ройтерс.

Според прогнози митническите мерки е трябвало да донесат през следващото десетилетие приходи в размер на трилиони долари за Съединените щати, които имат най-голямата икономика в света.

Американските акции поскъпнаха, доходността по държавните облигации се покачи, а стойността на долара спадна след решението на съда, предаде Bloomberg. Инвеститорите се опитват да разберат доколко решението ще повлияе на търговската политика на САЩ.

Цените на над 300 акции от състава на широкия борсов индекс S&P 500 се повишиха, като индексът продължи възхода си от тази седмица.