Тръмп отмени митата срещу Индия и заплаши търговските партньори на Иран

Американският президент Доналд Тръмп отмени наказателните мита за Индия, които беше наложил, за да отслаби косвено търговията с руски петрол, предаде БТА, позовавайки се на ДПА.

Според указ, подписан от държавния глава, 25-процентното мито, наложено през август върху стоките, внасяни от Индия в САЩ, няма да се събира от днес.

Тръмп оправда отмяната, като заяви, че най-населената страна в света е предприела стъпки за спиране на вноса на руски петрол. Той също така каза, че Индия се е ангажирала да закупува енергийни продукти от САЩ. Индийското правителство досега не е издало официално потвърждение за спиране на вноса на петрол от Русия, отбелязва ДПА.

Тръмп въведе наказателни мита срещу търговските партньори на Русия, за да намали приходите ѝ от петрол, които руският президент Владимир Путин използва за финансиране на войната срещу Украйна.

По-рано тази седмица Тръмп каза, че индийският премиер Нарендра Моди е съгласен да спре да купува руски петрол и вместо това да закупува значително повече петрол от САЩ и вероятно от Венецуела, която беше важен търговски партньор на Москва до военната интервенция на САЩ в Каракас.

Заплахи към партньорите на Иран

В същото време Доналд Тръмп заплаши да наложи наказателни мита на търговските партньори на Иран на фона на напрежението с азиатската страна. В отделен указ, подписан от него, се посочва, че допълнителни мита „могат да бъдат наложени върху стоки, внасяни в САЩ, които са продукти на всяка държава, която пряко или непряко закупува, внася или по друг начин придобива стоки или услуги от Иран“.

Президентът на САЩ не посочи конкретни държави, но даде 25% като пример за възможен налог.

Заповедта идва в момент на напрежение между Иран и САЩ. Двете държави започнаха тази седмица преговори за иранската ядрена програма.

Само няколко часа след първия кръг от преговорите в столицата на Оман - Мускат - САЩ обявиха, че налагат нови петролни санкции на Техеран.

Доналд Тръмп засили заплахите си за потенциална военна намеса в Иран след кървавото потушаване на протестите в края на декември и началото на януари и разположи големи военноморски сили в Персийския залив.

Преди да отпътува от Вашингтон за Флорида за уикенда президентът определи преговорите с Иран като "много добри" и посочи, че те ще продължат следващата седмица.