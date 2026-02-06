Какво разделя САЩ и Иран в ядрените преговори?

САЩ и Иран ще проведат важни преговори в Оман в петък на фона на заплахата на американския президент Доналд Тръмп за военни действия в региона, разтърсван от конфликти.

Вашингтон иска преговорите да включват ядрената програма на Иран, балистичните ракети, подкрепата за въоръжени групировки в региона и „отношението му към собствения народ“, коментира в сряда държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от Ройтерс.

Иран заявява, че ще обсъжда само ядрената си програма.

Ето конфликтните въпроси:

Ядрената програма

Ядрената програма на Иран е точка на напрежение между двете страни от 2003 г. насам, когато Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи, че Иран не е спазил Договора за неразпространение на ядрените оръжия и е извършвал тайна ядрена дейност.

Договорът дава на Иран правото на гражданска ядрена енергийна програма, но му забранява да използва технологията – по-специално обогатяването на уран, за разработване на ядрени оръжия.

Западните сили използваха комбинация от санкции и дипломация, за да се опитат да ограничат програмата на Иран заради опасения, че Техеран се стреми към атомна бомба, въпреки че отрича.

През 2015 г. западните сили, заедно с Китай и Русия, сключиха споразумение с Иран, което строго ограничава ядрената му дейност и разхлабва санкциите. Това беше забележително постижение във външната политика на тогавашния президент на САЩ Барак Обама. Президентът Доналд Тръмп обаче се отказа от него още през първия си мандат, като определи споразумението като „най-лошата сделка досега“.

При бившия президент Джо Байдън непреките преговори бяха възобновени, но с не особено добър напредък. Иран започна да обогатява уран до 60% делящ се ядрен процент – недалеч от 90%, необходими за бомба.

През 2025 г. Тръмп се завърна в Белия дом и заяви, че Иран трябва да се съгласи на ядрена сделка или „ще има бомбардировки“. Няколко кръга от преговори не доведоха до споразумение.

През юни Израел нанесе удари по Иран, като заяви, че целта е да се попречи на Техеран да създава ядрени оръжия. САЩ се присъединиха към кампанията на 22 юни, като бомбардираха ирански ядрени обекти, преди да посредничат за прекратяване на огъня с Израел.

Състоянието на съоръженията, повредени при бомбардировките през миналата година, остава неясно.

Ракети

Иран разполага с един от най-големите запаси от балистични ракети в Близкия изток. За първи път през 2024 г. Иран изстреля ракети директно по Израел в отговор на израелската атака срещу комплекса на посолството му в Дамаск, докато конфликтът се разпространяваше в региона след атаките на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.