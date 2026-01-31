Митата на Тръмп карат глобалната търговия да заобикаля САЩ

Вносът чрез контейнеровози в САЩ завърши 2025 г. със спад, който продължи през последните четири месеца и който вероятно ще продължи и през новата година, тъй като търговията се измества към други икономики, за да избегнат митата на американския президент Доналд Тръмп, съобщава Bloomberg.

Входящите обеми са спаднали през декември с 6,4% спрямо предходната година до 1,9 милиона контейнерни единици, след спад от 5,7% през предходния месец, изчислява Джон Маккаун, който публикува месечен доклад, обхващащ потоците през най-големите американски пристанища за морски товари.

„Низходящият спад през 2025 г. се дължи единствено на митата“, пише Маккаун. „За съжаление, в момента няма нищо, което да подсказва, че той ще бъде краткотраен“.

Тръмп използва митата като лост срещу търговските партньори, надявайки се да намали търговския дефицит на САЩ и да увеличи вътрешното производство. В отговор големи икономики като Китай и Европейския съюз (ЕС) сега търсят начини да намалят зависимостта си от американския пазар и подписват търговски споразумения с други държави или блокове.

Резултатът е катаклизъм в международната търговия, който икономистите на ING Groep NV нарекоха „глобално прекалибриране и началото на нова ера“. САЩ, които преди бяха лидер по темпове на растеж на контейнерните превози, сега изостават от голяма част от света.

Пристанищните дейности от Лос Анджелис до Хюстън и Ню Йорк отчитат спад на вноса на годишна база през декември. Това се дължи отчасти на факта, че компаниите са натрупали части и стоки, произведени в чужбина, през първата половина на 2025 г., за да изпреварят налозите на Тръмп – много от които са наложени през август – и след това са разчитали на тези запаси през втората половина на годината.

Обемът на вноса през пристанището на Лос Анджелис, най-натовареното в страната, се е увеличил с 3,3% през първата половина на 2025 г. спрямо година по-рано и е спаднал с 4,2% през второто полугодие. През първите четири седмици на 2026 г. той е намалял с 2,2%, показват данни на пристанището на Лос Анджелис и Wabtec Corp.

САЩ изостават от голяма част от останалия свят по внос с контейнери в края на 2025 г. Източник: Bloomberg

Наблюдението на контейнерния трафик предлага прозрения за икономиката, тъй като корабите превозват 79% от международния товарен тонаж на САЩ. Железопътният и тръбопроводният транспорт представляват около 14%, а камионите и самолетите - 7%, сочат данни на Бюрото по транспортна статистика.

С намаляването на търсенето на морски товари, спот цените на контейнерните превози, които паднаха през януари, може да продължат да се понижават, прогнозира Питър Санд, главен анализатор в Xeneta, дигитална платформа за превоз на товари в Осло.

Анализаторите от ING Groep прогнозират ръст на световната търговия тази година от едва 0,5% до 1%, в сравнение с 4,2% през 2025 г.

Тази охладена перспектива е в съответствие с прогнозата на Световната търговска организация (СТО), публикувана през октомври, въпреки че нейният лидер наскоро заяви, че съществува потенциален ръст, свързан с нарастващото търсене на оборудване, необходимо за захранване на изкуствения интелект.