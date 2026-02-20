Икономиката на САЩ е нараснала с много по-слаб от очаквания темп в края на 2025 г.

Икономическият растеж на САЩ се е забавил към края на 2025 г., докато инфлацията е останала стабилна, сочат данни, публикувани в петък. Това може да усложни курса на Федералния резерв по отношение на лихвените проценти, предава CNBC.

Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с годишен темп от едва 1,4%, според доклад на Министерството на търговията. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха ръст от 2,5%.

В същото време инфлацията е останала без промяна през декември, според измерителя, който се следи най-внимателно от представителите на Фед.

Основният ценови индекс на разходите за лично потребление (РСЕ), който изключва храните и енергоносителите, се е повишил с 3% на годишна база през декември. Това съответства на прогнозата на анализаторите, но запазва ключовия показател за инфлацията значително над целта на централната банка на САЩ от 2%.

На общо равнище PCE се е ускорил до 2,9%, което е с 0,1 процентен пункт повече от очакваното. И двата измерителя са се повишили с 0,4% на месечна база в сравнение с прогнозите за ръст от по 0,3%.

Точно преди публикуването на данните президентът Доналд Тръмп предупреди, че данните за БВП ще бъдат слаби, като обвини за това най-дългото спиране на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането. Край на бюджетната парализа беше сложен през ноември.

Въпреки че Тръмп обвини бюджетната криза за забавянето на икономиката, Министерството на търговията съобщи, че забавянето на БВП, който нарасна с 4,4% през третото тримесечие, е резултат от спада в потребителските разходи и износа.

Личните потребителски разходи, които са показател за потребителските разходи, са се увеличили с 2,4% през тримесечието, което е по-малко от ръста от 3,5% през предходния период. Износът е спаднал с 0,9% след ръст от 9,6% през третото тримесечие.